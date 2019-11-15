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Türkiye'de cezaevindeki hükümlü ve tutuklu sayısı 286 bin, çocuk sayısı 780
6 saat önce
Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Yılmaz Çiftçi, cezaevlerindeki sayının artmasıyla sıkıntılar yaşandığını dile getirdi.
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) 2011 yılı sorularını Gülen grubu mensuplarına dağıttığı iddiasıyla haklarında yakalama kararı çıkarılan 121 kişiden 62'si, 29 ilde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının, Gülen grubu mensuplarına dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 02:01
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