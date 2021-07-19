Nakil kollarını hissetmeye ve sol kolunu hareket ettirmeye başladı - Son Dakika

Nakil kollarını hissetmeye ve sol kolunu hareket ettirmeye başladı

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 3 hafta gün önce çift kol nakli yapılan Yavuz Ayılmazdır (34), nakil kollarını hissetmeye ve sol kolunu hareket ettirmeye başladı.

AKDENİZ Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'nde, 3 hafta gün önce çift kol nakli yapılan Yavuz Ayılmazdır (34), nakil kollarını hissetmeye ve sol kolunu hareket ettirmeye başladı. Antalya'da geçirdiği beyin kanamasının ardından AÜ Hastanesi'ne kaldırılan, evli ve 1 çocuk babası polis memuru Sami Şahin'in beyin ölümü gerçekleşince ailesi, organlarını bağışlama kararı aldı. Sami Şahin'in kolları, 9 yaşındayken dinamit patlaması sonucu ellerini bilek hizasından kaybeden Yavuz Ayılmazdır'a, 29 Haziran'da 14 saat süren operasyonla nakledildi. Yoğun bakım servisindeki tedavisi 60 saat sonra sona eren Ayılmazdır, steril odaya alındı. AÜ Rektörü Prof. Dr. AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi ile birlikte çift kol naklini yaptığı Yavuz Ayılmazdır'ı, Kurban Bayramı öncesi ziyaret etti. Rutin kontroller için Prof. Dr. Ömer Özkan'ın sık sık ziyaret ettiği Yavuz Ayılmazdır'a ve refakatçisi olan babasına 'iyi bayramlar' dileyen Rektör Özlenen Özkan, hastasıyla sohbet etti. Yavuz Ayılmazdır, 25 yıl sonra ilk kez kollarında ufak hisler oluştuğunu ve sol elinde hafif hareketler başladığını söyledi. Rektör Özkan da his duygusunun giderek artacağını, 5-6 ay sonra yavaş yavaş hareketlerin başlayacağını kaydetti. Yavuz Ayılmazdır'a moral veren Rektör Özkan, "Görüyorsun yavaş yavaş sıkıntın azalıyor. Serbest bir şekilde yürümeye başladığın zaman kendini çok iyi hissedeceksin. Bir sonraki bayramda artık ellerini çok rahat bir şekilde kullanacak seviyede olacaksın inşallah" dedi.



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