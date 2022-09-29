Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara Bulgaristan seçimleri için sandık çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara Bulgaristan seçimleri için sandık çağrısı

29.09.2022 11:26
Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara Bulgaristan seçimleri için sandık çağrısı

Türkiye'de çifte vatandaş statüsünde yaşayan Bulgaristan göçmenlerine, hafta sonunda gerçekleştirilecek erken seçim için sandığa gitmeleri çağrısı yapıldı.

Türkiye'de çifte vatandaş statüsünde yaşayan Bulgaristan göçmenlerine, hafta sonunda gerçekleştirilecek erken seçim için sandığa gitmeleri çağrısı yapıldı.

Hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesinin ardından erken genel seçim 2 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek.

Bursa Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, göreve yeni seçilen Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (BAL-GÖÇ) yöneticilerini ziyaret etti.

Ziyarette yaptığı konuşmada, kendisinin de Batı Trakya kökenli olduğunu hatırlatan Dündar, erken genel seçimde soydaşların sandığa gidip oy kullanmalarının önemine dikkati çekti.

Bu konuda çağrı yapan Dündar, "Ne kadar çok demokratik sisteme katılırsanız, söz söyleme hakkınız daha fazla oluyor. Soydaşlarımızın oy kullanması aynı zamanda Bulgaristan demokrasisinin de güçlenmesine katkı sağlayacaktır. Sistemin daha iyi çalışmasına yardımcı olacaktır. Böylece iki ülke arasındaki sosyal ve ekonomik ilişkiler de güçlenmiş olur. Seçimlerden inşallah hayırlı sonuçlar çıkar. Katılımın da fazla olmasını temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

BAL-GÖÇ Genel Başkanı Prof. Dr. Emin Balkan da Türkiye'de yüz binlerce Bulgaristan vatandaşı seçmen bulunduğunu aktardı.

Bulgaristan nüfusunun yüzde 15'inin Türk akraba topluluğundan oluştuğuna değinen Balkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bulgaristan'da Türklerin yoğunlukta olduğu bir parti var. Geçmiş yıllarda bu partiler iktidar ortağı olduğu zaman kardeşlerimiz bakan, bakan yardımcısı ve vali gibi görevlere seçilmişlerdi. Onlar ne kadar güçlü olurlarsa Bulgaristan yönetiminde de etkin ve söz sahibi olacaklar. Bizler de daha rahat hareket edeceğiz. Onların oradaki güvencesi bizleri de keyiflendirecek. Biz hem Bursa ve tüm Türkiye'deki hem de Balkanlar'daki kardeşlerimizden 2 Ekim Pazar günü saat sandığa gitmelerini istirham ediyoruz. Aile içinde bile bazen farklı düşünceler olabiliyor fakat bu seçimlerde Bulgaristan Türklerinin birleştirici unsurları öne çıkartarak hep birlikte, topyekun sandığa gitmesi gerekiyor. Türkiye'de sandığa sahip çıktığımız gibi Bulgaristan demokrasisine sahip çıkıp Bulgaristan Türklerine de destek vermemiz gerekiyor. Bursa ve Türkiye'deki kardeşlerimize sesleniyoruz. Olabildiğince sandığa erken saatte gidelim. Bursa'da belirli yerlerde 40 sandık kurulacak. BAL-GÖÇ olarak bu seçimlerde katılımın artması için elimizden geleni yapacağız."

"Her oyun önemi son derece büyüktür"

BAL-GÖÇ İnegöl Şube Başkanı Ertan Başdere ise ilçede 3 sandık kurulacağı bilgisini vererek, oy kullanma yeterliliğine haiz vatandaşları seçime katılmaya çağırdı.

Bu desteğin önemli olduğunu vurgulayan Başdere, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Soydaşlarımızın kullanacağı her oy, seçimine destek olacağı ve parlamentoya girecek olan her milletvekili, burada ikamet eden soydaşlarımızın sosyal güvenlik ve buna benzer birtakım sorunlarının çözümü noktasında bizlere büyük faydalar sağlayacaktır. Milletvekili sayısının 40 ve üzeri olması halinde meclise kanun teklifi verilebileceğinden, hakların korunması ve geliştirilmesi yolunda önemli bir adım atılabilecektir. Bu nedenle verilecek her oyun önemi son derece büyüktür. Önceki seçimlerde Türkiye'den, özellikle Bursa bölgesinden katılım oranının yüksek olması Bulgaristan'da büyük ses getirdi. Bunu da hepimiz takip ettik. Bu sonuçlar bizim için önemli ve değerli ancak şimdi daha büyük bir desteğe ihtiyaç duyulduğunun farkındayız. Bu sebeple her çifte vatandaşımızın pazar günü 15 dakikasını ayırıp anayasal bu hakkını kullanmalarını rica ediyoruz. Birlikte hareket ettiğimizde ortaya çıkacak bu güç, demokratik ve sosyal haklarımızı elde edip korumamızın en önemli teminatı olacaktır."

YORUMLAR
500
İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu: Hak ihlallerini gündemimize alıyoruz İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu: Hak ihlallerini gündemimize alıyoruz Bulgaristan'daki erken seçimler için Türkiye'de de oy kullanılacak Bulgaristan'daki erken seçimler için Türkiye'de de oy kullanılacak
Kaynak: AA

Bulgaristan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara Bulgaristan seçimleri için sandık çağrısı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:45 Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu bilmecesi sona erdi! Genç eldivenle 4 yıllık yeni sözleşme imzalanacak
16:39 "İYİ Parti, cumhurbaşkanı adaylığı teklif etti" iddiasına Mansur Yavaş cephesinden yanıt geldi
16:37 Alacakları için Galatasaray'a dava açan Sofiane Feghouli, sosyal medyadan açıklama yaptı!
16:13 Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu toplantı özetini paylaştı: Liralaşma odaklı yaklaşım devam edecek
16:00 Ünlü manken Çağla Şıkel'in gözlerden uzak yaşayan ablası görenleri şaşırttı
15:55 Kamyondan inip sokaklara dağılan onlarca kaçak göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi'ne teslim edildi
15:56 Fenerbahçe'nin golcüsü Batshuayi derbi öncesi konuştu: Hedefimiz kazanmak olacak
15:48 Savunma Bakanı Akar'dan Yunanistan'a olumlu mesaj: İster buraya gelsinler ister biz oraya gidelim, bu sorunları çözelim
15:35 Şarkıcı Hande Yener, İran'da öldürülen Mahsa Amini için sahnede saçlarını kesti!
15:10 Fransa ile ortak tatbikat düzenleyen Yunanistan, tüm donanmasını Ege'ye gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2022 17:04:39. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlara Bulgaristan seçimleri için sandık çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement