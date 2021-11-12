Türkiye'de çıkarılan mermerin yüzde 5'i işlenebiliyor, yüzde 95'i ise çöpe gidiyor - Son Dakika

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Türkiye'de çıkarılan mermerin sadece yüzde 5'nin işlenebildiğini, geri kalan yüzde 95'lik kısmının çöpe gittiğini kaydederek, "Aynı ürünü İtalyanların sattığı fiyattan satmış olsaydık bizim doğaltaş alanında ihracat gelirimiz 18 milyar dolar olacaktı. Yani moda, marka, tasarım ve işçilik konularında almamız gereken mesafe var" dedi.

Mermer sektöründe Türkiye'nin en önemli kentlerinden olan Afyonkarahisar'da mermer sektörü temsilcileri ile ilgili bakanlıkların bürokratlarının katılımı ile 'Ekonomi Zirvesi' yapıldı. Kentteki termal bir otelde gerçekleştirilen zirveye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Kalaycı, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Zirvede doğaltaş ve mermerde ihracat rakamlarına değinen Bakan Yardımcısı Kalaycı, "2020 yılı bilindiği gibi pandemi döneminin olduğu ve üretimin aksadığı bir yıldır. Bu yıl da bizim doğaltaş ihracatımız 1.7 milyar dolar. Bu toplam maden ihracatının yüzde 40'ı. 2021 yılında bu rakamın biz 2 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Türkiye'de işlenmiş mermer ihracatını arttırmak için nitelikli, kalifiye elemanın olması gerekiyor. Enerji maliyetleriniz kabul edilebilir, rekabet edebilecek düzeylerde olmalı" dedi.

Mermer sektöründe verimin çok düşük olduğunu ve sektörde çıkarılan mermerin sadece yüzde 5'nin işlenebildiğini ifade eden Kalaycı, şunları söyledi:

"Bizim yani mermer sektörümüzde verim maalesef düşük, yüzde 5'ler seviyesinde. Yani çıkardığımız ürününün yüzde 5'ini işleyebiliyoruz. Kalan yüzde 96'i ise maalesef atık, kırık ve toz oluyor. Bunun en önemli sebebi bizim jeolojimiz. Bizim jeolojimiz depremsellik barındırıyor ve bu jeoloji mermer sektörü için verimin düşük olmasındaki en büyük sebeplerden birisi. Ama bu alanda yapılabilecek şeyler var. Mermerle ilgilenen iş adamlarımızın çalıştıkları sahaları jeolojik olarak çok iyi bilmeleri gerekiyor. Mesela çatlak ya da kırıklı blokları dik kesmek yerine jeolojiyi iyi bilerek yatay kesmek verimi ciddi oranda arttırır."

"Bununla övünüyoruz ama potansiyelimizi bilmeliyiz"

Kalaycı, İtalya'nın mermer ihracatından örnekler vererek, doğaltaş alanındaki ihracatın arttırılabilir olduğuna işaret etti. Bakan Yardımcısı Kalaycı, "2019 yılında İtalya'nın ne tür doğaltaş ihraç ettiğini ve bundan ne kadar parasal gelir sağladığı raporunu çıkarttık. 2019 yılında biz de İtalya klasında mal satabilmiş olsaydık, gerek tasarım, işçilik, marka anlamında 18 milyar dolarlık bir gelire ulaşmış olacaktık. Biz ne kadar gelir elde ettik o yıl? 2 milyar doların altında. Bununla övünüyoruz ama potansiyelimizi bilmeliyiz. Aynı ürünü İtalyanların sattığı fiyattan satmış olsaydık bizim doğaltaş alanında ihracat gelirimiz 18 milyar dolar olacaktı. Yani moda, marka, tasarım ve işçilik konularında almamız gereken mesafe var" diye konuştu.

Zirve, günün anısına plaket takdiminin ardından gerçekleştirilen paneller ile devam etti.

(Gökten Ceylan-İHA)