Türkiye'de cinsel istismar suçundan aranan iki zanlı Gürcistan'da yakalandı - Son Dakika

Türkiye'de cinsel istismar suçundan aranan iki zanlı Gürcistan'da yakalandı
Cinsel istismar suçundan Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı iki zanlının Gürcistan'ın Batum kentinde gözaltına alındığı bildirildi.
Cinsel istismar suçundan Türkiye'nin kırmızı bültenle aradığı iki zanlının Gürcistan'ın Batum kentinde gözaltına alındığı bildirildi.
Gürcü yetkililerden alınan bilgiye göre, çocuklara cinsel istismar ve nitelikli cinsel istismar suçlarından aranan zanlılar, iki ülke emniyetinin istihbarat paylaşımı neticesinde Batum'da gerçekleştirilen operasyonda Gürcü polisince gözaltına alındı.
Zanlıların Türkiye'ye iade sürecinin başlatıldığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:43 Kaynak: AA
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