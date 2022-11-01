Milli yemeğimiz kuru fasulyenin hiç bilmediğiniz bir faydası ortaya çıktı - Son Dakika
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Milli yemeğimiz kuru fasulyenin hiç bilmediğiniz bir faydası ortaya çıktı

01.11.2022 10:17
Milli yemeğimiz kuru fasulyenin hiç bilmediğiniz bir faydası ortaya çıktı

Türkiye'de çok sık tüketilen yemeklerin başında kuru fasulye geliyor. Artık 'milli yemeğimiz' diye adlandırılan kuru fasulyenin kansere karşı koruduğunu ilk defa duyanlar büyük bir şaşkınlık yaşadı.

Ülkemizde et ürünlerinin yanı sıra kuru bakliyatta çok sık tüketilen yemekler arasında yer alıyor. Tabii ki kuru bakliyatta zirvenin sahibi, artık 'milli yemeğimiz' diye adlandırdığımız kuru fasulye.

KAN ŞEKERİNİ DENGELEDİĞİ BİLİNİYORDU

Kuru fasulyenin bazı faydaları, daha önceden de biliniyordu. Bunlardan biri defasulyenin özellikle kan şekeri dengesini ayarlayarak şeker hastalarını rahatlattığı yönündeydi. Ancak kuru fasulye hakkındaki bir bilgi herkesi şaşkınlığa uğrattı.

KANSERE KARŞI DA KORUYOR

Çoğu kişi inanmasa da kuru fasulyenin kansere karşı da etkili olduğu belirtildi. Kuru fasulye, güçlü antioksidan özellikleri ile özellikle sindirim sisteminde yer alan kanserojen maddelerin yok olmasına yardımcı oluyor.

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