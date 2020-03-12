Türkiye'de Covid-19 önlemleri: Okullar 1 hafta tatil edildi, maçlar seyircisiz oynanacak - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de Covid-19 önlemleri: Okullar 1 hafta tatil edildi, maçlar seyircisiz oynanacak - Son Dakika Dünya

Türkiye'de Covid-19 önlemleri: Okullar 1 hafta tatil edildi, maçlar seyircisiz oynanacak

7 saat önce

Beştepe'de yapılan ve 5 saat süren koronavirüs (Covid-19) salgın zirvesinden ortaokul ve liselerde 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil kararı çıktı.

Türkiye'de Covid-19 önlemleri: Okullar 1 hafta tatil edildi, maçlar seyircisiz oynanacak, System.String[]

Beştepe'de yapılan ve 5 saat süren koronavirüs (Covid-19) salgın zirvesinden ortaokul ve liselerde 16 Mart'tan itibaren 1 hafta tatil kararı çıktı. Ayrıca üniversitelerin de 16 Mart sonrasında 3 hafta tatil edilmesi ve spor müsabakalarının da nisan sonuna kadar seyircisi oynanması kararlaştırıldı.


Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Vatandaşlarımızın aktif rol oynamaları, rehavete ve paniğe kapılmadan yapılan resmi açıklamaları dinlemek ve tavsiyeleri titiz bir şekilde uygulamak suretiyle bu süreci atlatmamız büyük önem arz ediyor." dedi.

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Beştepe, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:16 
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