Türkiye'de Covid-19: Pandemi tekstil ve hazır giyim sektörünü vurdu, bundan sonra ne olacak?
Yüzde 80 kapasitesi yurtdışına bağlı olan Güngören tekstil piyasasında pandemi nedeniyle işler eskisi gibi değil.View on euronews.
Yüzde 80 kapasitesi yurtdışına bağlı olan Güngören tekstil piyasasında pandemi nedeniyle işler eskisi gibi değil.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 14.06.2020 08:18
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