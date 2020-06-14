Türkiye'de Covid-19: Pandemi tekstil ve hazır giyim sektörünü vurdu, bundan sonra ne olacak?

Yüzde 80 kapasitesi yurtdışına bağlı olan Güngören tekstil piyasasında pandemi nedeniyle işler eskisi gibi değil.View on euronews.

Yüzde 80 kapasitesi yurtdışına bağlı olan Güngören tekstil piyasasında pandemi nedeniyle işler eskisi gibi değil.View on euronews

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