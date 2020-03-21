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Türkiye'de Covid-19 salgını: 65 yaş üstü vatandaşlar sokağa çıkma sınırlaması
6 saat önce
Dünya genelinde 11 binden fazla hayata mal olan Covid-19, şu ana kadar Türkiye'de 600'den fazla kişi de görüldü, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9. Alınan önlemler kapsamında Türkiye ile hava trafiği kesilen ülke sayısı 71'e çıktı, KKTC'ye 72 milyon liralık yardım gönderildi.
Dünya genelinde 11 binden fazla hayata mal olan Covid-19, şu ana kadar Türkiye'de 600'den fazla kişi de görüldü, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 9.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya üzerinden dün gece yaptığı açıklamada, son 24 saatte virüsü taşıdığından şüphe edilen 3 bin 656 kişiye test yapıldığını, bunlardan 311'inin pozitif çıktığını duyurdu.
Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 07:45
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