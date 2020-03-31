Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 31 Mart'ta 13 bin 513'e, can kaybı 214'e yükseldi

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı günlük bilgilendirmede Türkiye'de Covid-19 vaka sayısının 13 bin 513'e, bu hastalıktan ölenlerin sayısının ise 214'e yükseldiği açıklandı.



Son 24 saatte 15 bin 422 test yapıldığı belirtilen açıklamada 2 bin 704 yeni vaka tespit edildiği, 46 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Toplam test sayısı ise 92 bin 403 oldu.