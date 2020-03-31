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Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 31 Mart'ta 13 bin 513'e, can kaybı 214'e yükseldi
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı 31 Mart'ta Türkiye'de tanısı konulan Covid-19 vaka sayısının 31 Mart'ta 13 bin 513'e, can kaybının 214'e yükseldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs salgını ile ilgili yaptığı günlük bilgilendirmede Türkiye'de Covid-19 vaka sayısının 13 bin 513'e, bu hastalıktan ölenlerin sayısının ise 214'e yükseldiği açıklandı.
Son 24 saatte 15 bin 422 test yapıldığı belirtilen açıklamada 2 bin 704 yeni vaka tespit edildiği, 46 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Toplam test sayısı ise 92 bin 403 oldu.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 07:59
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