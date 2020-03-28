Son Dakika › Dünya › Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 7 bin 402'ye yükseldi; 108 hasta hayatını kaybetti - Son Dakika Dünya
Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 7 bin 402'ye yükseldi; 108 hasta hayatını kaybetti
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de tanısı konulan Covid-19 vaka sayısının 7 bin 402'ye hayatını kaybeden hasta sayısınınsa 108'e yükseldiğini duyurdu.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de tanısı konulan Covid-19 vaka sayısının 7 bin 402'ye hayatını kaybeden hasta sayısınınsa 108'e yükseldiğini duyurdu.
Bakanlığın resmi sitesinde güncellediği verilere göre, bir gün içerisinde 7 bin 641 test yapıldı ve bin 704 koronavirüs vakasına rastlandı. Bugün 16 hasta hayatını kaybetti. Son verilere göre 445 hasta yoğun bakımda tedavi görürken 309 hasta da entübe edilmiş durumda.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:14
Son Dakika Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Halkımıza teşekkür ederim, çok iyi başladık Işıl Reçber, ABD'den döndükten sonra karantinaya uymadı Gaziantep Valiliği "Koronavirüs hastaları için toplu mezar kazıldı" iddialarını yalanladı ABD'li doktorlar, koronavirüsün yeni bir belirtisini daha tespit etti