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Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 9 bin 217'ye hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi
6 saat önce
Türkiye'de Covid-19 vaka sayısı 9 bin 217'ye hayatını kaybedenlerin sayısı 131'e yükseldi
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte Türkiye'de tanısı konulan Covid-19 vaka sayısının 9 bin 212'ye hayatını kaybeden hasta sayısınınsa 131'e yükseldiğini duyurdu.
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Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:14
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