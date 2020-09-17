Türkiye'de cruise sektörü için tarihi adım - Son Dakika

Türkiye'de cruise sektörü için tarihi adım

Kruvaziyer otel işletmeciliği sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Miray International-Miray Cruises, satın aldığı lüks yolcu gemisi ile büyük bir yatırıma imza attı.

Türkiye'de cruise sektörü için tarihi adım, System.String[]

Kruvaziyer otel işletmeciliği sektöründe uzun yıllardır faaliyet gösteren Miray International-Miray Cruises, satın aldığı lüks yolcu gemisi ile büyük bir yatırıma imza attı.

Son yıllarda giderek popülerleşen Cruise Tatili sektörü, dünyada yaklaşık 40 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı. Akdeniz'de bu büyüklükten aslan payını alan İtalyan ve Yunan şirketlerine karşı Türkiye'den ilk hamle Miray International - Miray Cruises'dan geldi. Sektörde uzun yıllardır hizmet veren şirket, lüks yolcu gemisini satın alarak Cruise sektöründe büyük bir yatırım gerçekleştirdi.

Bu satın almanın kruvaziyer otel işletmeciliği sektörü için çok önemli olduğunu belirten Miray International - Miray Cruises Genel Müdürü Ahmet Yazıcı, "Cruise; çok büyük bir sektör ve Akdeniz'de bu büyüklükten en çok payı İtalyan ve Yunan şirketleri alıyor. Türk şirketleri faaliyetlerini kiralık gemilerle sürdürdüğü için süreklilik sağlanamıyor. Miray International - Miray Cruises olarak sefere hazırladığımız lüks gemimizle Cruise sektöründe büyük başarıya imza attık. Bu satın alma Türk Cruise sektörü için tarihi bir hamledir. Uluslararası rekabette elimizi güçlendirecektir" ifadelerini kullandı.

Kuşadası'nda bekliyor, yakın zamanda turlara başlayacak

Ahmet Yazıcı, şu bilgileri paylaştı: "400 yolcu kabini (lüks oda) bulunan gemimiz, 1.000 yolcu kapasitesine sahip. 164 metre uzunluğunda olan seyahat gemisi, yakın zamanda Türkiye çıkışlı turlarına başlayacak. Ege ve Akdeniz'de yolculuk edecek gemi Türk konseptinde servis ve yemek standartlarıyla hizmet vererek farkını ortaya koyacak."

Pandemi nedeniyle olağanüstü önlemler alındı

Cruise tatilinin pandemi dönemindeki güvenilir tatil seçeneklerinden biri olduğunun altını çizen Ahmet Yazıcı, "Gemi içindeki misafirler ve hizmet sunan görevliler, önlemler dahilinde içeri alınmış sağlık kontrolleri yapılmış kişilerdir ve gemiye alınan herkesin koronavirüs testleri yolculuktan hemen önce yapılır. Bu kişiler gemi içinde dışarıyla etkileşim halinde olmadığı için hiçbir görevli ya da misafir bir başkası için tehlike arz etmez. Gemiye giriş anından, turun bitimine kadar Dünya Sağlık Örgütü'nün (WHO) ve Sağlık Bakanlığımızın önerdiği tüm önlemler ve kurallar gemide disiplinle uygulanmaktadır. Cruise seyahatleri boyunca yolcu ve mürettebatın sağlık durumu hem liman otoriteleri hem de gemi yönetimindeki sağlık ekibi tarafından sürekli gözlemlenmektedir. Bu kişiler gemi içinde dışarıyla etkileşim halinde olmadığı için hiçbir görevli ya da misafir bir başkası için tehlike arz etmez" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kruvaziyer, Türkiye, Cruise, Miray, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 14:42 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de cruise sektörü için tarihi adım - Son Dakika Ekonomi

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