Türkiye'de cüzzam görülme sıklığı 10 binde bir vakanın altında - Son Dakika

Türkiye'de cüzzam görülme sıklığı 10 binde bir vakanın altında

27.01.2021 11:07
Türkiye'de cüzzam görülme sıklığı 10 binde bir vakanın altında, System.String[]

Sağlık Bakanlığınca 2018 yılında dünya genelinde 208 bin 619 olarak bildirilen ve yeni vakaların enfeksiyon yayılımının halen devam ettiğini gösterdiği cüzzam hastalığının, Türkiye'de görülme sıklığının 10 binde 1 vakanın altında olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığınca 2018 yılında dünya genelinde 208 bin 619 olarak bildirilen ve yeni vakaların enfeksiyon yayılımının halen devam ettiğini gösterdiği cüzzam hastalığının, Türkiye'de görülme sıklığının 10 binde 1 vakanın altında olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden, AA muhabirine yapılan açıklamada, halk arasında cüzzam olarak bilinen ve Hansen hastalığı olarak da isimlendirilen Lepra'nın, "Mycobacterium leprae" isimli bakterinin neden olduğu kronik bir enfeksiyon olarak tanımlandığı ifade edildi.

Hastalığın özellikle cildi, çevresel sinirleri, üst solunum yolu mukozasını ve gözleri etkilediği, erken bebeklik döneminden yaşlılık dönemine kadar tüm yaş grubundaki insanları etkileyebildiği vurgulandı.

Cüzzamın, tedavi edilebilir bir hastalık olduğu, erken tedavi ile hastalığın neden olduğu şekil bozuklukları ve sakatlıkların önlenebildiği belirtildi.

Cüzzama bağlı şekil bozuklukları ve sakatlıkların hemen oluşmadığı, tanı konulmamış vakalarda yıllar süren bir süre sonucunda geliştiği vurgulandı.

"Tedavide kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılanıyor"

Açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından 2021 yılı Dünya Cüzzam Günü temasının, "Cüzzamı Tedavi Et, Ayrımcılığı Sonlandır ve Hastaların Ruhsal İyiliklerini Koru" şeklinde belirlendiğine işaret edildi.

Hastalığın bugün Avrupa'da Portekiz, İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye ve Güney Rusya'da nadiren bulunduğuna dikkat çekildi.

Dünyada cüzzam hastalarının çoğunun Güneydoğu Asya, Afrika ve Batı Pasifik bölgesinde bulunduğu, son 10 yılda dünyada vaka sayısının bir önceki yıla göre azalma gösterdiği vurgulandı. 2007 yılında 258 bin 133 olarak bildirilen yeni vaka sayısının 2018 yılında dünya genelinde 208 bin 619 olarak bildirildiği, ancak yeni vakaların enfeksiyon yayılımının halen devam ettiğini gösterdiği aktarıldı.

Türkiye'de cüzzam hastalığının, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalıklar kapsamında yer aldığı ve halen "Lepra Eradikasyon Programı"nın uygulandığı belirtildi.

Türkiye'de hastalığın görülme sıklığının 10 binde 1 vakanın altında, kayıtlı cüzzam hasta sayısının toplam 518 olduğu aktarılan açıklamada, geçen yıl tespit edilen yeni vaka sayısının bir olarak kayıtlara geçtiği kaydedildi.

Cüzzam hastalarının tedavi ve takiplerinin, deri ve zührevi hastalıklar kliniklerinde yapıldığı ve hastalığın tedavisinde kullanılan ilaçların Sağlık Bakanlığı tarafından ücretsiz karşılandığının altı çizildi.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Türkiye'de cüzzam görülme sıklığı 10 binde bir vakanın altında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

2 milyonluk altını gasbetmeye çalışan zanlılardan pes dedirten sözler: Büyük paraydı ama olmadı işte Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım Kan donduran olay: Doktor, yoğun bakımda yer açmak için iki hastasını öldürdü Fenerbahçe, Porto'nun forveti Moussa Marega ile her konuda anlaştı İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı Bakanlık tek tek denetleyip cezalarını kesti! İşte fırsatçıların en fazla fahiş fiyat artışı yaptığı ürünler Yarı çıplak paylaşımlarına devam eden Deniz Akkaya, bu kez de yastık pozuyla olay oldu Oyun için camiye giren 5 çocuk ellerine geçirdikleri yangın tüpüyle ortalığı savaş alanına çevirdi! 7-8 bin liralık zarar var
CHP'li başkanın tecavüzüne uğradığını iddia eden kadın konuştu: Alan memnun veren memnun diyerek yaşananların üstünü örttüler CHP'li başkanın tecavüzüne uğradığını iddia eden kadın konuştu: Alan memnun veren memnun diyerek yaşananların üstünü örttüler         
12:03
Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli haliyle ilgili iddia: CHP'den kopuşları engellemeyi ve kararsızları yanında toplamayı hedefliyor Kılıçdaroğlu'nun kürsüdeki öfkeli haliyle ilgili iddia: CHP'den kopuşları engellemeyi ve kararsızları yanında toplamayı hedefliyor         
11:43
Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı Kız arkadaşını cinsel ilişki sonrası spermini çalmaya çalışırken yakaladı         
11:36
Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı Can Yaman ve Diletta Leotta aşk sarhoşu! Yeni görüntüleri ortaya çıktı         
11:16
İngiltere'de bir eve bıçak zoruyla girmeye çalışan saldırgan, genç kadına tecavüz etti İngiltere'de bir eve bıçak zoruyla girmeye çalışan saldırgan, genç kadına tecavüz etti         
11:12
Vuhanlı doktordan gündem yaratacak korona itirafı: Bize salgını 52 gün boyunca zorla gizlettiler Vuhanlı doktordan gündem yaratacak korona itirafı: Bize salgını 52 gün boyunca zorla gizlettiler         
11:09
Kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı, şoför aracı bırakıp olay yerinden kaçtı Kırmızı ışıkta geçen kadına kamyonet çarptı, şoför aracı bırakıp olay yerinden kaçtı         
10:09
Hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı Hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı         
09:59
Çağla Şıkel'e Çağla Şıkel'e "Memelerini göstermemeyi öğret" diyen Arto, tazminat ödeyecek         
09:12
Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor Sakarya'ya deve kuşu çiftliği kuran Lübnan asıllı profesör, İsrail'e kafa tutuyor         
08:56
İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi İç savaşa sürüklenen Hollanda'da göstericilerin bir köprüyü havaya uçurduğu iddia edildi         
08:41
Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi Cengiz Kurtoğlu ağlayarak anlattı: Üvey annem beni buz gibi suyla banyo yaptırır ve döverdi         
08:07
Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi Sibirya'da 40 bin yıldır buzulda korunan gergedan keşfedildi         
07:42
2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı 2 yıldır borcunu ödemeyen Defne Samyeli'ye büyük şok! Haciz memurları kapıya dayandı         
07:42
Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı Yasak Elma'nın müstehcen sahnesi Fox'un başını yaktı         
23:37
Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu Hastane korkusundan dolayı kayıplara karışan adam aç susuz halde dağ başında bulundu         
20:48
Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor Cumhurbaşkanlığı'ndan makam aracı kararı! Türkiye yatırımından vazgeçen Volkswagen dönemi bitiyor         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2021 12:19:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de cüzzam görülme sıklığı 10 binde bir vakanın altında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei