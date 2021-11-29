Üye Girişi
Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı - Son Dakika
BBC

Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı

29.11.2021 12:00
Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı

Türkiye'nin denizlerinde dalış gerçekleştiren doğa sporcuları, doğa kirliği ve iklim kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu. Serbest dalış milli takım sporcusu ve dünya rekortmeni Şahika Ercümen, "Son yıllarda balıklar yerine plastiklerle yüzüyoruz" açıklamalarında bulundu.

Sporcular orman yangınları, buzul erimeleri, fırtınalar, seller, ısınan mevsimler gibi olağanüstü hava değişimlerine karşı mücadele etmek için yeni platformlar yaratıyor.

Son yıllarda gerçekleşen sıra dışı hava değişimleri ve özellikle sıcaklık artışları dünyada çeşitli spor dallarını etkilemeye başladı. 2014'te Rusya'nın Soçi kentinde yapılan Kış Olimpiyatları sırasında kar yağışı olmadığı için mecburen yapay kar kullanıldı. Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise sporcular aşırı sıcaklarda yarışmanın zorluklarından şikayetçiydi.

SPORCULAR, OLUMSUZ DEĞİŞİMDEN DOLAYI ÜZGÜN

Türkiye'de de son yıllarda doğa sporları iklim değişikliğinden olumsuz etkileniyor. Sporcular hayatlarının büyük bir bölümünü geçirdikleri doğal ortamlardaki değişim ve bu değişimin hızından dolayı üzgün olduklarını söyleseler de gelecek için hala umutlular.

Dağ kayakçısı ve Uluslararası Dağ Kayağı Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Vehbi Aytekin Sanalan dağ kayağının 2026'dan itibaren olimpik bir spor dalı olacağı, dolayısıyla dağlara daha fazla zarar vermemek için sürdürülebilir bir hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor. Aynı zamanda ISMF Sürdürülebilirlik Komisyonu üyesi olan Sanalan, "Önümüzdeki 20 yıl içerisinde yapay kar üzerinde kayak yapılacak gibi distopik söylemler var, buna karşı çalışıyoruz" diyor.

"İKLİM KRİZİ DAĞLARDA ÇOK DAHA NET GÖRÜLÜYOR"

Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) Başkanı Ersan Başar ise yaklaşık 30 yıldır dağcılık yapıyor ve Türkiye'nin dağlarını iyi tanıyor. Başar, iklim değişikliğinin en etkin şekilde 4 ve 5 bin metre seviyelerindeki dağlarda görüldüğünü, bu dağların tepelerinde kar ve buzulların çok hızlı bir şekilde eridiğini söylüyor:

KAÇKAR DAĞLARI'NDAKİ BUZULLARIN DURUMU

Ersan Başar aynı zamanda Doğu Karadeniz'deki Kaçkar Dağları'nın zirvesinde bulunan ve uzun yıllardır tırmanılan Büyük ve Küçük Buzul adlı iki buzuldan bahsediyor. Buzulların büyüğünün son 20 yılda ciddi erimeler olduğu için hacminin yüzde 20'sini kaybettiğini, küçüğünün ise yarıdan ikiye ayrılıp tamamen parçalandığını söylüyor.

ERCİYES DAĞI'NDAKİ BUZUL YOK OLDU

İklim değişikliği sporcuların hem çalışma alanını yok ediyor hem de hayatlarını tehlikeye atıyor. Dağ sporlarında buzulların erimesi kaya çürümesi, akarsuların yön değiştirmesi ve dağ yataklarında oynamalara neden olduğu için sporcular yıllardır takip ettikleri rotaları değiştirmek zorunda kalarak kaybolabiliyor ve kaza geçirebiliyor. Denizde ise gittikçe artan kirlilik görüş mesafesini kısıtlıyor ve sporcuların sağlığını riske atıyor.

KIŞ AYLARINDA SICAKLIKLARIN ARTMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Profesyonel dağcı ve dağ rehberi Tunç Fındık dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'de de giderek daha fazla sert yağış ve fırtına görülmesine, kış aylarında hava sıcaklığının artmasına dikkat çekiyor. Fındık, 1970 ve 80'lerde Aladağlar, Kaçkar, Ağrı ve Reşko gibi tırmanış yapılan dağların tepesinde yaz aylarında bile yoğun kar ve buz olduğunu ancak son yıllarda böyle bir birikimin kalmadığını, üstelik ciddi bir kuraklık olduğunu söylüyor. Fındık, " Erzurum'da eskiden kış aylarında -40 dereceyi görürdük, artık -2, -3 seviyelerinde kalıyor dolayısıyla hiçbir şey donmuyor. Kuraklık aynı zamanda su kaynaklarının azalmasına da neden oluyor" diyor.

ŞAHİKA ERCÜMEN: PLASTİKLERLE YÜZÜYORUZ

Türkiye'de özellikle Erzurum ve Rize'de kışın en az 4 ay boyunca donan ve tırmanış için tercih edilen şelalelerin de eskisi kadar akmadığı, aksa da donmadığı gözlemleniyor. Serbest dalış milli takım sporcusu ve dünya rekortmeni Şahika Ercümen ise son yıllarda balıklardan çok plastiklerle yüzdüğünü söylüyor.

Şahika Ercümen aynı zamanda Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye'nin Sudaki Yaşam Savunucusu olarak yaptığı dalışlarla Türkiye denizlerinde artan kirlilik ve istilacı yabancı türlere dikkat çekmek için çalışıyor.

Ercümen, "Türkiye'de hava sıcaklıklarının artmasına ek olarak atık su yönetimindeki ihmallerden kaynaklanan müsilaj gibi sorunlarla ilgili de aktif olarak çalışıyorum" diyor. Türkiye denizlerindeki sıcaklık, kirlilik ve istilacı türlerin ekosistemleri tehdit ettiğini söyleyen Ercümen, birçok canlının kuzeye ve daha yüksek rakımlara doğru göç ettiğini anlatıyor.

Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı

Şahika Ercümen, Türkiye, Milli, kar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı - Son Dakika

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı 12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! 11:54 Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti! Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun 10:40 Dövizle borçlananlara uyarı: Vakit kaybetmeden 'uyarlama' talebinde bulunun
Bülent Arınç'tan 10:17 Bülent Arınç'tan "Bugün seçim olsa kim kazanır?" sorusuna yanıt: Ben önümü göremiyorum, ufkum daraldı Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı 09:36 Çifte cinayetin ardından yasak aşk çıktı Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar 09:06 Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç: Erdoğan'a rakip olmayacağım diye bir içtihatta bulundum ama değişebilir, beni fazla zorlamasınlar
Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! 08:33 Polis memurunun cesedi Üsküdar sahilinde bulundu! Silahla vurulmuş! Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti 08:00 Erdal Özyağcılar'dan Aslıhan Karalar'a övgü: Mesleğine yüreğini koymuş bir meslektaşımla tanışmak beni mutlu etti

Son Dakika Haberleri
12:28 MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor
12:20 Yozgat'ta ağ atan balıkçılar, oltalarına takılan domuza inanamadı
12:12 Kadın yolcu ile taksicinin para tartışması!
12:06 Sıfır otomobile bir ayda üçüncü zam geldi, fırsatçılar harekete geçti!
12:03 Dede ile torun arasındaki para kavgası kanlı bitti!
11:56 Sezai Temelli'den üniversite öğrencilerine "Öcalan'ın tezlerini mutlaka okumalısınız" dedi!
11:55 Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!
11:55 Son dakika magazin haberleri! Magazin dünyasında yaşanan son gelişmeler
11:53 Ebru Şallı'yı yıkan ikinci ölüm: Babasını kaybetti!
11:46 Son dakika ekonomi haberleri! Ekonomi dünyasının güncel gelişmeleri
MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor MAK anket şirketi Başkanı Mehmet Ali Kulat: Bağımsız Türkiye Partisi, Millet İttifakı'na katılıyor         
12:29
Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı! Stüdyonun buz kestiği anlar! Sinan Engin'in anlattığı Laz fıkrasını kimse anlamadı!         
11:56
Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı Neymar, yaşadığı sakatlık sonrası gözyaşları içinde hastaneye kaldırıldı         
10:45
Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü Kaçan kedisini yakalamak isteyen genç doktor, 5. kattan düşüp öldü         
10:37
Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde Asgari ücretin 4 bin TL'ye çıkması için vergi ve kesintilerin kaldırılması gündemde         
10:08
Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı! Yargı'ya bu sahne damga vurdu! Aşkını ilan eden Ceylin umduğunu bulamadı!         
09:20
MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu MasterChef'te yarışmaya veda eden isim belli oldu         
08:48
MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı! MHP'den yardım isteyen Adnan Oktar'ın kediciği gözaltına alındı!         
08:32
Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı Ronaldo soyunma odasında hüngür hüngür ağladı         
07:52
Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi Bakan Soylu, gazetecinin sorusuna gözyaşları içinde cevap verdi         
07:51
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, bornozlu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı         
23:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti Cumhurbaşkanı Erdoğan, futbol yıllarından bahsetti: Babam iyi ki önümü kesti         
22:47
Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak Tanju Özcan'dan gündem yaratacak sözler: Suriyeliler İstanbul mafyası olacak         
22:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli vatandaşlarla bir araya geldi         
22:10
Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti Son Dakika! Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz hayatını kaybetti         
18:47
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar Yunanistan'dan yeni provokasyon! Batı Trakya'daki Türk köylerine komando birlikleri sevk ediyorlar         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2021 12:41:33. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye'de dalış yapan sporcular, denizin derinliklerindeki kirliliği anlattı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement