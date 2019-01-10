Türkiye'de Darbeler ve Malatya Yerel Basını" Sergisi Açıldı

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya'nın arşivinden "Türkiye'de Darbeler ve Malatya Yerel Basını" konulu sergi açıldı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya'nın arşivinden "Türkiye'de Darbeler ve Malatya Yerel Basını" konulu sergi açıldı.



Malatya Park Alışveriş ve Yaşam Merkezinde gerçekleşen sergi açılışına Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ile siyasi parti temsilcileri, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve basın mensupları katıldı.



Açılışta bir konuşma yapan Vali Aydın Baruş, tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak gazetecilerin kamu vicdanının sesi olan önemli bir görevini yerine getirdiğini dile getirdi. Malatya Gazeteciler Cemiyeti'nin hazırladığı sergi ile toplumun ilk dönemlerde yaşadığı acıların ve problemlerin yanı sıra darbeler tarihine de ışık tuttuğunu ifade eden Baruş, "Gazetecilik gerçekten bir toplumun belleğini tutan ve o belli gelecek nesillere taşıyan bir sorumluluğu da taşıyor. Bu anlamda cemiyetimizin göstermiş olduğu bu duyarlı tavır, Malatya'mız ve ülkemiz için güzel bir örnektir. Geçmişte yaşadığımız problemleri unutmadan, Millet iradesine kast eden güçlerin ne büyük zarar verdiğimizi aklımızdan çıkarmadan o tarihi hatırlamaya devam edeceğiz. En son bildiğiniz gibi 15 Temmuz 2016'da milletimizin iradesine kast eden hainlerin darbesine karşı bu millet büyük bir duruş sergiledi ve millet iradesinin hiçbir zaman yenilmeyeceğini cümle aleme gösterdi" şeklinde konuştu.



Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise basının önemli bir görev üstlendiğini belirterek, çalışmalarda gazetecilerle birlikte sahada olduklarını söyledi. Polat, "Gazeteciler bizim iş arkadaşlarımız. Bir yere gittiğimiz an onlarla birlikte gidiyoruz. ya bizden önce, ya bizden sonra, ya da bizimle birlikte gidip geliyorlar. Bugün bu vesileyle Cemiyetimizin bu sergisini açmış olacağız. Tüm medya mensuplarını, çalışan gazeteci kardeşlerimizin günlerini tebrik ediyorum. Sergimizin de hayırlı olmasını diliyorum" dedi.



Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya ise, "19 Ekim 1923 yılından başlayan Malatya'nın yerel basın serüveni, bugün o örneklerden seçtiğimiz darbe haberleri ile gözler önüne serdik. Yerel basının şehrin arşivini, belleğini oluşturması açısında çok önemsiyoruz. Neredeyse gazeteler şehrin günlüğünü tutan işlev yerini getirmekte. Onların yine 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir kez daha kutlamak istiyorum" diye konuştu.



Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile birlikte serginin açılışı gerçekleştirildi. - MALATYA

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