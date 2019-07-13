Son Dakika Haberleri: 'Türkiye'de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz' paneli düzenlendi
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'Türkiye'de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz' paneli düzenlendi

3 saat önce

15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye'de bu güne kadar gerçekleşen darbelerde medyanın tutumu, İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen bir panelde ele alındı.

'Türkiye'de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz' paneli düzenlendi, System.String[]
15 Temmuz darbe girişimi ve Türkiye'de bu güne kadar gerçekleşen darbelerde medyanın tutumu, İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen bir panelde ele alındı.

'Türkiye'de Darbeler, Yerel Basın ve 15 Temmuz' konulu panel İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Panele, Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, Rektör yardımcıları, STK temsilcileri, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan panelin ilk dakikalarında salonda bulunanlara Türkiye'de yaşanan darbeleri anlatan kısa bir video izlettirildi.

Panelin moderatörlüğünü İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdulkadir Baharçiçek yaptı.

Panelistlerden Araştırmacı-Yazar Nezir Kızılkaya, Malatya'da yayın yapan yerel gazetelerin darbeler sürecinde nasıl bir yayın ilkesi izlediğini hazırladığı bir sunumla aktardı.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Vahap Güner ise Türkiye'de yaşanan darbelerde Malatya şehrinde neler olduğunu ve medyanın darbelerde tutunduğu tavrı anlattı.

Vuslat TV Haber Müdürü Ökkeş Cerit de 15 Temmuz darbe girişimi sırasında ve sonrasında Vuslat TV'nin yapmış olduğu yayınlardan bahsedip, Anadolu medyasının 15 Temmuz darbesinin püskürtülmesinde ki katkısına değindi.

Panelin sonunda Vali Baruş, panelistlere plaket takdimi yaptı. - MALATYA
Malatya İnönü Üniversitesi, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2019 12:46 Kaynak: İHA
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