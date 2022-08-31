Maymun çiçeği virüsü ABD'de ilk kez can aldı - Son Dakika
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Maymun çiçeği virüsü ABD'de ilk kez can aldı

31.08.2022 07:52

ABD'nin Teksas eyaletinde bağışıklık sistemi zayıflamış bir yetişkin maymun çiçeği virüsü nedeniyle hayatını kaybetti. Yetkililer, "Maymun çiçeği özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için ciddi bir hastalıktır. Maymun çiçeğine maruz kalmışlarsa insanları tedavi aramaya teşvik etmeye devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

ABD'nin Texas eyaletinde maymun çiçeği kaynaklı bir kişi hayatını kaybetti. Vaka, maymun çiçeği bağlantılı ilk ölüm olarak kayıtlara geçti. Teksas sağlık yetkilileri, maymun çiçeği teşhisi konan hastanın, ülkenin virüs kaynaklı hayatını kaybeden ilk kişisi olduğunu belirtirken, hastanın Houston bölgesinde yaşayan ve bağışıklık sistemi zayıflamış bir yetişkin olduğunu söyledi.

"BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF KİŞİLER İÇİN CİDDİ BİR HASTALIKTIR"

Teksas Eyalet Sağlık Yetkilisi Dr. John Hellerstedt, "Maymun çiçeği, özellikle bağışıklık sistemi zayıf olanlar için ciddi bir hastalıktır. Maymun çiçeğine maruz kalmışlarsa veya hastalıkla uyumlu semptomları varsa, insanları tedavi aramaya teşvik etmeye devam ediyoruz" dedi.

ABD'DE 18 BİNDEN FAZLA VAKA VAR

ABD şu anda dünyanın en büyük maymun çiçeği salgınıyla mücadele ediyor. CDC verilerine göre, ülke genelinde 18 binden fazla vaka bildirildi ve enfeksiyonlar artık her eyalette, Porto Riko ve Washington DC'de de doğrulandı. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine göre, salgının başlamasından bu yana sekiz ülke maymun çiçeğinden toplam 15 ölüm bildirdi. Ölümler daha önce Küba, Brezilya, Ekvador, Gana, Hindistan, Nijerya, İspanya ve Orta Afrika Cumhuriyeti'nde bildirilmişti.

TÜRKİYE'DE DE 11 VAKA TESPİT EDİLDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türkiye'de maymun çiçeği virüsü görülen kişi sayısının 11 olduğunu ifade etmişti. Bakan Koca, "Türkiye için korkulacak bir hastalık değil, ne pandemi ne endemi sorun olacak" diye konuşmuştu.

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