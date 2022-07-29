Güvercinin taklaları görenleri hayran bıraktı! Kısa sürede inanılmaz izlenme - Son Dakika
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Güvercinin taklaları görenleri hayran bıraktı! Kısa sürede inanılmaz izlenme

29.07.2022 15:03

Türkiye'de çok sayıda güvercin tutkununu mest edecek anlar defalarca izlenerek kısa süre içerisinde 7 milyon görüntülenme aldı. Yurtdışında yaşanan o anlarda bir güvercinin muazzam bir şekilde takla atması izleyenleri adeta büyüledi.

Güvercinler, dünya genelinde birçok insan tarafından besleniyor. Hatta bazı insanlar var ki güvercinleri hastalık derecesinde seviyor. Ülkemizde de güvercin sevenlerin bir araya gelerek oluşturdukları çok sayıda dernek ve etkinlik var.

VİDEOLARI ÇOK İZLENİYOR

Güvercinlerin internette dolaşan videoları çok izleniyor. Yine internette paylaşılan bir güvercin videosu, kısa süre içerisinde çok sayıda izlenme ve beğeni aldı. Video, yüklendikten sadece saatler içerisinde 7 milyon kez tıklandı.

MUAZZAM ŞEKİLDE TAKLA ATIYOR

Söz konusu görüntülerde beyaz bir güvercinin muazzam şekilde takla attığı görülüyor. Güvercinin kıvrak ve ustaca hareketi izleyenlerden tam not aldı.

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SON DAKİKA: Güvercinin taklaları görenleri hayran bıraktı! Kısa sürede inanılmaz izlenme - Son Dakika
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