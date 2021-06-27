Türkiye'de de faaliyet gösteriyor! Dev kripto para borsası İngiltere'de operasyonları durduruyor

Son dönemlerin dalgalı alanları arasında yer alan kripto para borsasında yine hareketli saatler yaşanıyor. Dünyanın önemli kripto para borsaları arasında yer alan ve Türkiye'de de faaliyet yürüten Binance'nin İngiltere operasyonlarıyla ilgili kritik gelişmeler meydana geldi.

FCA'NIN TALEBİ ÜZERİNE MECBUR KALINDI

Binance FCA'nın isteği üzerine İngiltere'deki operasyonlarını sonlandırıyor. Binance tarafından yapılan açıklamada, şirket kullanıcılarına 30 Haziran Çarşamba gününe kadar süre tanıdı. Bu süre içerisinde Binance, kullanıcılarından paralarını almalarını istedi.

FAALİYETLERİNE DEVAM EDEMEYECEK

Binance şirketi, geçen Haziran döneminde ülkede regüle bir kurumun satın alındığını açıklamıştı. Buna göre, kuruluşun önden yazılı izin almadan İngiltere içerisinde faaliyetlerine devam etmesinin yasak olacağı bildirildi.

30 HAZİRAN ÇARŞAMBA'YA KADAR SÜRE VERİLDİ

Kuruluşa 30 Haziran Çarşamba akşam saatlerine kadar tüm tanıtım ve finansal amaçlı promosyonları kaldırması için süre verildi. Binance şirketi ise ek olarak hem internet sitesinden hem de sosyal medya hesaplarından artık İngiltere içerisinde faaliyette bulunamayacağını açıklayacak.

MERAK EDİLEN FCA NE DEMEK?

FCA, İngilizce Free Carrier teriminin kısaltılmış şeklidir. Uluslararası ticarette, satıcının ülkesinde teslim yeri belirterek taşımacıya teslim anlamına gelmektedir. Bu tür ticarette ihracat formaliteleri ve belirlenen yere kadar olan yurt içi nakliye masrafları satıcıya aittir.