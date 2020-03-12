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Türkiye'de de görülen Covid-19 salgınına karşı halk hangi önlemleri alıyor?
6 saat önce
Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görüldü; koronavirüs salgınına karşı ne gibi önlemler alınıyor?
Tüm dünya ülkelerinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından salgına karşı alınması gereken tedbirler sık sık dile getiriliyor. Salgınla birlikte Türk halkı da hijyen tedbirlerini artırdı.
Sağlık Bakanlığı tarafından alınan ulusal ölçekli önlemler arasında şimdilik risk bölgesi olarak adlandırılan ülkelere olan uçuşları sınırlamak, hava alanlarında termal kamera uygulaması ve özellikle komşu ülke İran'la sınırların kapatılması gibi uygulamalar yer aldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:31
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