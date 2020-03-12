Türkiye'de de görülen Covid-19 salgınına karşı halk hangi önlemleri alıyor? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de de görülen Covid-19 salgınına karşı halk hangi önlemleri alıyor? - Son Dakika Dünya

Türkiye'de de görülen Covid-19 salgınına karşı halk hangi önlemleri alıyor?

6 saat önce

Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görüldü; koronavirüs salgınına karşı ne gibi önlemler alınıyor?

Türkiye'de de görülen Covid-19 salgınına karşı halk hangi önlemleri alıyor?, System.String[]

Tüm dünya ülkelerinde hızla yayılmaya devam eden koronavirüsün (Covid-19) Türkiye'de de görülmesinin ardından salgına karşı alınması gereken tedbirler sık sık dile getiriliyor. Salgınla birlikte Türk halkı da hijyen tedbirlerini artırdı.


Sağlık Bakanlığı tarafından alınan ulusal ölçekli önlemler arasında şimdilik risk bölgesi olarak adlandırılan ülkelere olan uçuşları sınırlamak, hava alanlarında termal kamera uygulaması ve özellikle komşu ülke İran'la sınırların kapatılması gibi uygulamalar yer aldı.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek
Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 05:20:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de de görülen Covid-19 salgınına karşı halk hangi önlemleri alıyor? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]