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Türkiye'de de görülen Covid-19 salgınına karşı halk hangi önlemleri alıyor?
6 saat önce
Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görüldü; koronavirüs salgınına karşı ne gibi önlemler alınıyor?
Türkiye'de ilk Covid-19 vakası görüldü; koronavirüs salgınına karşı ne gibi önlemler alınıyor? View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 11:57
Son Dakika Passolig, futbol maçlarının bilet tutarlarını iade edecek Üniversitelerin tatil edilmesinin ardından otogarlarda yoğunluk başladı Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Türkiye sınırına dayanan çekirge istilasıyla ilgili değerlendirme: Çöl çekirgeleri koronadan tehlikeli Bazı öğrenciler, üniversitelerin tatil edilmesinin ardından biletlere zam yapıldığını iddia etti