Türkiye'de de görülen Mu varyantı aşıya karşı bile 9 kat dirençli çıktı - Son Dakika

Bilim insanları, dünyayı kasıp kavuran korona belasına karşı önlem almak için yeni araştırmalar yapıyor. Fakat koronayla ilgili yapılan son araştırma tatları kaçırdı. Japonlar tarafından yürütülen çalışmada Mu varyantının antikorlara karşı normal virüsten 9.1 kat daha dirençli olduğu tespit edildi.

PFIZER- BIONTECH İNCELENDİ

Japonya'da uzmanların yaptığı araştırma, Mu varyantının aşılama yoluyla elde edilen koruyucu antikorlara karşı yüksek diğer varyantlara göre çok daha yüksek biçimde direnç gösterdiğini ortaya koydu. Tokyo Üniversitesi Tıp Bilimleri Enstitüsü'nden Doçent Kei Sato liderliğindeki grup, Mu varyantının özelliklerine sahip yapay bir virüs üreterek virüsün Pfizer-BioNTech aşısı yoluyla üretilen antikorlara duyarlılığını mercek altına aldı.

"BİLİM CAMİASIYLA PAYLAŞIN" ÇAĞRISI

Tıp dergisi The New England Journal of Medicine'de yayınlanan çalışmanın sonucuna göre, mu varyantının antikorlara karşı normal virüsten 9.1 kat daha dirençli olduğu tespit edildi. Farklı varyantların aşı etkinliğine olan etkisini tespit etmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan uzmanlar, yeni mutasyonlar hakkındaki verilerin uluslararası bilim camiası arasında paylaşılmasının da önemli olduğunun altını çizdi.

EYLÜL'DE LİSTEYE EKLENMİŞTİ

Daha bulaşıcı olduğu düşünülen Mu varyantı geçtiğimiz Eylül'de Dünya Sağlık Örgütü'nün izleme listesine eklenmiş, B.1.621 olarak da bilinen Mutasyonun aşılara karşı daha dirençli olduğu şüphesi dünya kamuoyunda endişeye neden olmuştu. Mu varyantının 40 üzerindeki ülkede görüldüğü kamuoyuna yansımıştı.