"Türkiye'de Deprem Gerçeği ve Muş" programı - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Türkiye'de Deprem Gerçeği ve Muş' programı - Son Dakika

"Türkiye'de Deprem Gerçeği ve Muş" programı

6 saat önce

Muş Valiliği, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Üniversiteli Ak Gençlik (ÜNİAK) Akademik Koordinasyon Topluluğu işbirliğiyle "Türkiye'de Deprem Gerçeği ve Muş" konulu bir program düzenlendi.

Muş Valiliği, Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ), Afet ve Acil Durum (AFAD) ve Üniversiteli Ak Gençlik (ÜNİAK) Akademik Koordinasyon Topluluğu işbirliğiyle " Türkiye'de Deprem Gerçeği ve Muş" konulu bir program düzenlendi.


MŞÜ Sabahattin Zaim Konferans Salonunda düzenlenen programın özel konuğu Deprem Uzmanı ve Japon Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki oldu. Programda konuşan Deprem Uzmanı ve Yüksek Mimar Yoshinori Moriwaki, 30 yıl önce Türkiye'ye geldiğini hatırlatarak, deprem konusunda Türkiye ve Japonya karşılaştırması yaptı. Moriwaki, Türkiye'deki 81 ilden 55'inin 1. derece deprem bölgesinde olduğunu ve 18 milyonu aşan yapı stokunun yüzde 67'sinin kaçak olduğunu söyledi.


MŞÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ da, depremi önemseyen biri olduğunu ve depreme alışmak zorunda olduklarını söyledi. Türkiye'nin deprem konusunda çok ıstırap duyduğunu hatırlatan Karadağ, "Deprem denince belki de en önemlisi Kuzey Anadolu fay hattı akla geliyor. 1966 yılında bu coğrafyada çok acı bir gerçek yaşandı. 1966 Varto depremi, Kuzey Anadolu fay hattının önemli aksamlarından bir tanesi. Yaklaşık 2 bin 396 vatandaşımız hakka yürümüş" dedi.


MŞÜ Öğretim Üyesi ve Afet Yönetim, Uygulama Araştırma Merkezi Müdürü Dr. İskender Dölek de, Doğu Anadolu fayının özellikle Türkiye'de büyük depremler olduğu Kuzey Anadolu fayının doğusunda kalan bölüm olduğunu söyledi. Muş'un ilginç olan tarafının Türkiye'de büyük deprem üreten 3 büyük yapının kesiştiği yerin güney doğusunda yer alması olduğunu hatırlatan Dr. Dölek, "Varto fayı, Kuzey Anadolu fayının uzantısıdır, Karlıova da Doğu Anadolu'yla birleşir" diye konuştu.


Programda, 1966 Varto ve 2011 yılında meydana gelen Van depremleriyle ilgili sunumlar yapıldı.


Programa; AK Parti İl Başkanı Rahmetullah Yaktı, idareciler, akademisyenler, ve öğrenciler katıldı. - MUŞ

Türkiye, Deprem, AFAD, Muş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 05:13 Kaynak: İHA
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