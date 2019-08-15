Türkiye'de deprem sigortalı konut sayısı 9 milyonu aştı
47 dakika önce
Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de, konutların yüzde 52'si Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bulunuyor.
Deprem bölgesinde yer alan Türkiye
'de, konutların yüzde 52'si Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bulunuyor.
Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:57
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