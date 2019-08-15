Son Dakika Haberleri: Türkiye'de deprem sigortalı konut sayısı 9 milyonu aştı
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Türkiye'de deprem sigortalı konut sayısı 9 milyonu aştı

47 dakika önce

Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de, konutların yüzde 52'si Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bulunuyor.

Türkiye'de deprem sigortalı konut sayısı 9 milyonu aştı, System.String[]
Deprem bölgesinde yer alan Türkiye'de, konutların yüzde 52'si Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında bulunuyor.
Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 02:57 
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