Türkiye'de depremler ortalama iki hafta konuşuluyor - Son Dakika

Bugüne kadar dünyada olan büyük depremler sıralanırken, Türkiye'de yaşanan en büyük depremin 1939'da 7,9 şiddetindeki Erzincan depremi olduğu kaydedildi. Medyada deprem ile alakalı yer alan haberler ise sadece deprem sonrasındaki iki haftalık süreçte yoğun olarak görülürken, sonrasında konuşulma oranının azaldığı tespit edildi.

Ajans Press'in, U.S. Geological Survey verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki en büyük depremler listesi sıralandı. Böylelikle ilk sıraya 1960 yılında yaşanan 9,5 büyüklüğündeki Şili depreminin yerleştiği görüldü. İkinci sırada 1964 yılında yaşanan 9,2 büyüklüğündeki Alaska depremi yer alırken, üçüncü sıraya 2004 yılında 9,1 olarak yaşanan Endonezya depreminin geldiği gözlendi. Türkiye'de geçmişten bugüne birçok depreme şahitlik ederken, ülkemizde yaşanan en büyük depremin 1939'da 7,9 şiddetinde yaşanan Erzincan depremi olduğu kaydedildi. İkinci sırada 1930 yılında yaşanan 7,6 büyüklüğündeki Hakkari depremi yer alırken, üçüncü sırada 1976'da yaşanan 7,5 büyüklüğündeki Çaldıran depremi geldi. Dördüncü sırada yer alan ve yaşattığı yıkım ve kayıplar nedeniyle hafızalardan silinmeyen Gölcük depremi ise Türkiye'nin en büyük dördüncü depremi olarak hafızalara kazındı.

BEKLENEN BÜYÜK İSTANBUL DEPREMİ EN SIK KONUŞULAN BAŞLIKLARDAN

Medya takip kurumu Ajans Press, deprem ile alakalı medyaya yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasına göre, sadece bu yıl deprem ile ilgili çıkan haber adedi 23 bin 67 olarak kaydedildi. Türkiye'nin deprem bölgesi olması ile artçı veya büyük depremlerin yaşanması medyanın da gündeminde yer aldı. Bu yıl konuşulan başlıklar arasında ise beklenen büyük İstanbul depremi ve kentsel dönüşüm çalışmalarının sık bir şekilde konuşulduğu gözlendi. Medya araştırmasında dikkat çeken bir diğer başlık ise, depremin konuşulma sıklığı oldu. Deprem meydana geldikten iki haftalık süreçte yoğun olarak konuşulurken, sonrasında ise haber çıkış yoğunluğunun ciddi derecede azalış gösterdiği kaydedildi.