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Türkiye'de diyabet oranı giderek yükseliyor, peki diyabetle nasıl yaşanır?
7 saat önce
Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet tüm dünyada giderek yaygınlaşırken Türkiye bu hastalığın hızla arttığı ülkelerin başında geliyor. Türkiye’de 2000 yılında 3 milyon olan diyabetli sayısı 2014 yılında 7 milyonu aştı. Peki, diyabetle nasıl yaşanır?
Halk arasında şeker hastalığı olarak bilinen diyabet tüm dünyada giderek yaygınlaşırken, Türkiye bu hastalığın hızla arttığı ülkelerin başında geliyor. 2 diyabet hastasından birine tanı konulmamış durumda. Bundan dolayı 14 Kasım Dünya Diyabet Günü'nde bu hastalığa dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak için etkinlikler düzenleniyor. Türkiye'de 2000 yılında 3 milyon olan diyabetli sayısı 2014 yılında 7 milyonu aştı.
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verilerine göre 1980 yılında 108 milyon olan diyabetli sayısı 2014'te 422 milyona yükseldi. Diyabetin küresel nüfusa oranı 1980'lerde yüzde 4,7 iken bu rakam 2014 yılında yüzde 8,5'e çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:31
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