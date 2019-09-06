Türkiye'de doğanın inşaata karşı direnişi

Türkiye'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile kapatılıyor. Türkiye son dönemde sık sık doğa ya da tarihi alanların tahribatı ve doğal alanların inşaata açılmasıyla gündeme geliyor. Kaz Dağları'ndan Salda Gölü'ne, Artvin Hatila Vadisi'nden Hasankeyf'e kadar risk altındaki bölgelerde bugüne dek neler yaşandığını derledik.