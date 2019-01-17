Türkiye de Doğu Akdeniz'de Doğal Gaz Birliği Kurmalı"

Kıbrıs
, Yunanistan
, İsrail
, İtalya
, Ürdün
, Filistin
Yönetimi ve Mısır
tarafından kurulan Doğu Akdeniz
Gaz Forumu (DAGF), tartışmaları beraberinde getirdi. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye
'nin de merkezinde Kuzey Kıbrıs'ın bulunduğu bir birlik kurması gerektiğini söyledi.
Yunanistan, Mısır, Kıbrıs, İtalya, İsrail, Ürdün ve Filistin tarafından Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulması gözleri bir kez daha bölgeye çevirdi. Yeni Şafak
'a konuşan Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, bu adıma karşılık olarak 'Kuzeydoğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulması gerektiğini söyledi.
Kurulan birliğin dışında kalan Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Lübnan
ve Suriye
'nin 'Kuzeydoğu Akdeniz' paydasında buluşabileceğine işaret eden Kumbaroğlu, "Suriye karasularında petrol ve gaz arama çıkarma haklarını elinde bulunduran Rusya
da bu paydada Suriye adına yerini alır" şeklinde konuştu. Söz
konusu gelişmenin son derece önemli olduğu bilgisini veren Kumbaroğlu, şöyle devam etti:
"Karşı tarafın attığı adıma Türkiye de kendi imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde mutlaka yanıt vermeli. Bu kapsamda, Kuzeydoğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulmasına Türkiye öncülük edebilir. Bu tür bir oluşum merkezi de KKTC
olabilir. Söz konusu bölgede de bahsettiğim bölge ülkelerinde de ciddi bir potansiyel mevcut. Bu potansiyeli harekete geçirmek üzere Türkiye'de gerçekleşmesi planlanan ulusal ve uluslararası doğalgaz etkinliklerinin Akdeniz kıyısına ve KKTC'ye taşınması ulusal çıkarlarımıza hizmet eder."
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