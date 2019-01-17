Son Dakika Haberleri: Türkiye de Doğu Akdeniz'de Doğal Gaz Birliği Kurmalı"

Türkiye de Doğu Akdeniz'de Doğal Gaz Birliği Kurmalı"

1 saat önce

Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin Yönetimi ve Mısır tarafından kurulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF), tartışmaları beraberinde getirdi. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye’nin de merkezinde Kuzey Kıbrıs’ın bulunduğu bir birlik kurması gerektiğini söyledi. Yunanistan, Mısır, Kıbrıs, İtalya, İsrail, Ürdün ve Filistin tarafından Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nun kurulması gözleri bir kez […]The post “Türkiye de Doğu Akdeniz’de doğal gaz birliği kurmalı” appeared first on Enerji Enstitüsü.

Türkiye de Doğu Akdeniz'de Doğal Gaz Birliği Kurmalı
Kıbrıs, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün, Filistin Yönetimi ve Mısır tarafından kurulan Doğu Akdeniz Gaz Forumu (DAGF), tartışmaları beraberinde getirdi. Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, Türkiye'nin de merkezinde Kuzey Kıbrıs'ın bulunduğu bir birlik kurması gerektiğini söyledi.

Yunanistan, Mısır, Kıbrıs, İtalya, İsrail, Ürdün ve Filistin tarafından Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulması gözleri bir kez daha bölgeye çevirdi.

Yeni Şafak'a konuşan Enerji Ekonomisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, bu adıma karşılık olarak 'Kuzeydoğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulması gerektiğini söyledi.

Kurulan birliğin dışında kalan Türkiye, Kuzey Kıbrıs, Lübnan ve Suriye'nin 'Kuzeydoğu Akdeniz' paydasında buluşabileceğine işaret eden Kumbaroğlu, "Suriye karasularında petrol ve gaz arama çıkarma haklarını elinde bulunduran Rusya da bu paydada Suriye adına yerini alır" şeklinde konuştu.

Söz konusu gelişmenin son derece önemli olduğu bilgisini veren Kumbaroğlu, şöyle devam etti:

"Karşı tarafın attığı adıma Türkiye de kendi imkan ve kabiliyetleri ölçüsünde mutlaka yanıt vermeli. Bu kapsamda, Kuzeydoğu Akdeniz Gaz Forumu'nun kurulmasına Türkiye öncülük edebilir. Bu tür bir oluşum merkezi de KKTC olabilir. Söz konusu bölgede de bahsettiğim bölge ülkelerinde de ciddi bir potansiyel mevcut. Bu potansiyeli harekete geçirmek üzere Türkiye'de gerçekleşmesi planlanan ulusal ve uluslararası doğalgaz etkinliklerinin Akdeniz kıyısına ve KKTC'ye taşınması ulusal çıkarlarımıza hizmet eder."

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Kaynak: Enerjienstitusu.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:25 

Doğu Akdeniz, Akdeniz, Türkiye, Sektörel
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