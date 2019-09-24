Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi 78.3 yıl oldu

Türkiye genelinde, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda 78,3 yıl, erkeklerde 75,6 yıl ve kadınlarda 81 yıl oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) hazırladığı, her yaştaki nüfusun ölümlülük olasılıklarını ve hayatta kalma sürelerini ayrıntılı olarak açıklayan hayat tabloları, ölümlülük (mortalite) tabloları olarak da biliniyor.

TÜİK verilerine göre;

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64.4 yıl oldu. Erkekler için bu süre 61.7 yıl iken, kadınlarda 67.1 yıl oldu.

Türkiye'de, 30 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 49.8 yıl oldu. Erkekler için bu süre 47.3 yıl iken, kadınlarda 52.3 yıl oldu. Bu yaş için kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 5 yıl oldu.

Türkiye genelinde, 50 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30.7 yıl oldu. Erkekler için bu süre 28.4 yıl iken, kadınlarda 32.9 yıl oldu.

Ülkemizde, 65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17.9 yıl oldu. Erkekler için bu süre 16.2 yıl iken, kadınlarda 19.4 yıl oldu. Diğer bir ifade ile 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3.2 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor.

Belirli bir yaştaki kişinin günlük hayattaki faaliyetlerini sınırlandıracak bir sağlık sorunu olmadan yaşaması beklenen yıl sayısı olarak tanımlanan "sağlıklı yaşam süresi", sıfır yaşında bulunan bir kişi için Türkiye'de toplamda 58.3 yıl, erkeklerde 59.9 yıl ve kadınlarda 56.8 yıl olarak hesaplandı. Buna göre, erkeklerin sağlıklı yaşam süresinin kadınlardan 3.1 yıl daha uzun olduğu görüldü. (Tablo)