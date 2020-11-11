Türkiye'de dokuz ayda 909 milyon tavuk kesildi

Türkiye genelindeki kümes hayvancılığı işletmelerinde, yılın ilk dokuz ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.5 artışla toplam 909 milyon 310 bin tavuk kesildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, bu dönemde tavuk eti üretimi de yüzde 0.9 artışla 1 milyon 612 bin tona yüksedi.