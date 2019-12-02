Son Dakika Haberleri: Türkiye'de dolar milyarderlerinin sayısı yüzde 44 düştü, dünyada kadın milyarder arttı
Son Dakika Dünya Türkiye'de dolar milyarderlerinin sayısı yüzde 44 düştü, dünyada kadın milyarder arttı - Son Dakika Dünya

Türkiye'de dolar milyarderlerinin sayısı yüzde 44 düştü, dünyada kadın milyarder arttı

6 saat önce

Türkiye’deki Amerikan doları milyarderlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 44 düşerek 36’dan 25’e geriledi. Türkiye’deki 3 milyarderden 2’si serveti kazanarak elde etti, bu kişilerin varlıkları miras değil. Dünyada ise son 5 yılda kadın milyarderlerin sayısı yüzde 46 arttı

Türkiye'de dolar milyarderlerinin sayısı yüzde 44 düştü, dünyada kadın milyarder arttı, System.String[]

Türkiye'deki Amerikan Doları milyarderlerin sayısı 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 44 düşerek 36'dan 25'e geriledi. Türkiye'deki 3 milyarderden 2'si serveti kazanarak elde etti, bu kişilerin varlıkları miras değil. Dünyada ise son 5 yılda kadın milyarderlerin sayısı yüzde 46 arttı.


İsviçre bankası USB ve denetim şirketi PwC tarafından hazırlanan Milyarderler 2019 Raporu açıklandı. Rapor 2018 yılına dair verileri kapsıyor. Buna göre Türkiye'de 2017 yılında 36 olan dolar milyarderi kişilerin sayısı 2018 yılında 25'e geriledi. Bu da bir yılda yüzde 44 düşüş anlamına geliyor. Rapordaki dikkat çekici unsurlardan bir tanesi bu kişilerin servetlerinin çalışarak kendilerinin kazandığı mı yoksa miras mı kaldığı.

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Amerikan Doları, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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