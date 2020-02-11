Türkiye'de dördüncü Çankırı'da ise bir ilk - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'de dördüncü Çankırı'da ise bir ilk - Son Dakika

Türkiye'de dördüncü Çankırı'da ise bir ilk

6 saat önce

Çankırı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Çendek kentteki Hayvan Hastanesi ile ilgili açıklamada bulundu.

Türkiye'de dördüncü Çankırı'da ise bir ilk, System.String[]

Çankırı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Çendek kentteki Hayvan Hastanesi ile ilgili açıklamada bulundu.


Basın mensuplarıyla bir araya gelen Çendek, kurulan hastanenin Türkiye'de 4'üncü, Çankırı'da ise bir ilk olduğunu söyledi. Çiftçinin hayvanlarının yaşamının ve hastalıklarının kısa sürede tedavi edilmesi noktasında hastaneyi kurduklarını belirten Çankırı Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ömer Çendek, "Çankırı Hayvan Hastanesi 3 ay zaman zarfında açtık. Gelen hastalarımızla tedavi noktasında süreç devam ediyor. Çankırı ilimizin coğrafyasına baktığınızda Kızılırmak havzası haricindeki tüm ilçelerimizide hayvancılıkla geçimini sağlayan etle ve sütle geçimini sağlayan üreticilerimiz çiftçilerimiz mevcut. Hem hayvan varlığını artırmak hem hayvan ıslahını kaliteli hale getirmek için birlikler noktasında bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetler devam etmektedir. Hastanemizin bugüne kadar vermiş olduğun hizmetler çeşitli hastalıklara yakalanan hastaların ali hale getirilmesi için mevcutta olan buzağılar ölmesin sloganıyla başlatılan bu proje dahilinde özellikle ilimizdeki hayvancılıkta buzağıların korunması, tedavisi ve yaşatılabilmesi noktasında en çok hayvancılığa meraların olması, tarihimize baktığımızda hayvancılıkla geçimini sağlaması sebebiyle, yönetimdeki arkadaşlarımızla birlikte bir hastane kurmaya karar verdik. Bu karar doğrultusunda da hastanemiz hizmet vermeye devam ediyor. Türkiye genelinde üniversitelerin dışında özel hastanelerin dışında özellikle pet uygulamasını dışında biz Türkiye genelinde 4'üncü hastaneyi açtık. Bu hem ilimiz için hem işletme sahipleri için hem de bölgesel hastane olmuş oldu" şeklinde konuştu.


Çendek yeni yapılacak olan uygulamadan da bahsederek, "Hastanemizi açtığımız günden beri bugüne kadar 650 adet vakaya hekimlerimiz gitti. Hastaneye gelerek başvuru yapılan sayısı ise bin 400 vakaya müdahale ettik. Sahada 4 hekim, 1 uzman doktor, pet uygulamasında ise 1 cerrah hekimimiz bulunmakta. Alanında uzman 6 hekimimizle çalışmaya hizmet vermeye çalışıyoruz. Yeni bir sistem kurmaya çalışıyoruz. Vatandaş ulaşamadığında telefonla bize ulaşarak biz de vatandaşın hayvanına işletme yerinde bakarak gerekli müdahaleyi yapacağız. Buna da ilerleyen günlerde başlayacağız" ifadelerine yer verdi. - ÇANKIRI

Kızılırmak, Türkiye, Çankırı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:01 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı
Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu İki günde ağır darbe yiyen Esed rejiminden Türkiye'ye küstah tehdit: Cevap vereceğiz

Son Dakika Haberleri
23:41 İrem Derici'den Aslı Bekiroğlu'na destek
23:19 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın Serenay Sarıkaya'yla olan ilişkisi hakkında konuştu
21:41 Pamuk Pars; Yıldız Tilbe yüzünden 2 yıl mağdur oldum
21:41 Babil'in 5.Bölüm fragmanı yayınlandı
20:17 Arda Turan'ın eşi Aslıhan Turan, hamilelik süresinde sadece yarım kilo aldığını söyledi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 23:57:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de dördüncü Çankırı'da ise bir ilk - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]