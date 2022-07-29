Türkiye'de Artan Enflasyon ve Düşen Satın Alma Gücü Karşısında Et Tüketimi Azaldı - Son Dakika
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Türkiye'de Artan Enflasyon ve Düşen Satın Alma Gücü Karşısında Et Tüketimi Azaldı

29.07.2022 12:03
Türkiye'de Artan Enflasyon ve Düşen Satın Alma Gücü Karşısında Et Tüketimi Azaldı

Türkiye'de dört kişilik bir aile, 2017'de 56 kilogram olan yıllık kırmızı et tüketimini 28 kilograma düşürdü.

Türkiye'de dört kişilik bir aile, 2017'de 56 kilogram olan yıllık kırmızı et tüketimini 28 kilograma düşürdü.

ANKARA, 29 Temmuz (Xinhua) -- Son birkaç yılda artan enflasyon ve düşen satın alma gücü, Türkiye'de aileleri kırmızı et tüketimlerini yaklaşık yarı yarıya azaltmaya zorladı.

Kırmızı Et Sanayicileri ve Üreticileri Birliği Derneği'nin (ETBİR) verilerine göre, Türkiye'de dört kişilik bir aile, 2017'de 56 kilogram olan yıllık kırmızı et tüketimini 28 kilograma düşürdü.

Xinhua'ya konuşan ETBİR Başkanı Ahmet Yücesan, et tüketimindeki büyük düşüşün, iki yıldan fazla bir süre önce Kovid-19 pandemisinin ülkeyi etkisi altına almasıyla yaşandığını söyledi.

İlk düşüşün mağaza ve restoranlara erişimin kısıtlanmasıyla yaşandığını kaydeden Yücesan, sonrasında "artan fiyatların ve düşen satın alma gücünün, tüketimi etkilemeye başladığını" dile getirdi.

Türkiye'de Artan Enflasyon ve Düşen Satın Alma Gücü Karşısında Et Tüketimi Azaldı

Yücesan, 2022'nin ilk altı ayında kırmızı et talebinin yüzde 35 azaldığını, öte yandan üretim maliyetlerinin yüzde 150'den fazla artarak kırmızı et fiyatlarında yüzde 110'luk bir artışa neden olduğunu sözlerine ekledi.

16 milyondan fazla kişinin yaşadığı İstanbul'da belediye yetkilileri tarafından yakın zamanda yapılan bir ankete göre katılımcıların yaklaşık yüzde 45'i, artık kırmızı et fiyatlarını karşılayamıyor.

Rusya ve Ukrayna arasındaki çatışmanın ve Kovid-19 pandemisinin etkisiyle tüm dünyada gıda ve yakıt krizi yaşanırken Türkiye'de enflasyon Haziran'da yüzde 78,6'ya çıkarak 20 yılın en yüksek değerine ulaştı.

Ankara'da bir yerleşim bölgesindeki bir süpermarket zincirinin çıkışında Xinhua'ya konuşan bir müşteri, başta et olmak üzere temel gıda fiyatlarındaki artıştan etkilenmemenin imkansız olduğunu ifade etti.

Türkiye'de Artan Enflasyon ve Düşen Satın Alma Gücü Karşısında Et Tüketimi Azaldı

Özel bir okulda öğretmenlik yapan Zeynep Taşkın, "Önceki yıllara göre ne kadar daha az alışveriş yaptığımız konusunda kesin bir rakam veremem, ama çok fazla düşüş olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Son altı aylık dönemde hükümetin asgari ücreti 5.500 liraya (307 ABD doları) çıkarması, ülkede düşük maaş alan yaklaşık 10 milyon kişiyi bir nebze rahatlattı, ancak üç haneli rakamlara doğru hızla hareket eden enflasyon karşısında etkisiz kaldı.

İki çocuk annesi olan ve asgari ücretin çok az üzerinde maaş alan Taşkın, farklı marketlerde özel indirime girmiş et aradığını söyledi.

Türkiye'de Artan Enflasyon ve Düşen Satın Alma Gücü Karşısında Et Tüketimi Azaldı

Taşkın, "Et almadan önce iki kez düşünüyoruz" diye ekledi.

Üreticilerin Eylül ve Ekim aylarında fiyatlarını ayarlama eğilimde olması yüzünden önümüzdeki aylarda et fiyatlarında sürekli artış bekleyen Yücesan, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiricilerine daha fazla teşvik sağlama konusunda hükümete çağrıda bulundu.

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Kaynak: Xinhua

Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Artan Enflasyon ve Düşen Satın Alma Gücü Karşısında Et Tüketimi Azaldı - Son Dakika

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