Türkiye'de dün "en yüksek hava sıcaklığı" Kastamonu'da yaşandı - Son Dakika

Türkiye'de dün en yüksek hava sıcaklığı, Kastamonu'nun Karadeniz sahilindeki 2 ilçesinde gerçekleşti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden alınan bilgiye göre, Türkiye genelinde dün en yüksek hava sıcaklığı 28,8 derece ile Kastamonu'nun Cide ilçesi ile 28,5 derece ile Abana ilçesinde yaşandı.

Dün bölgede etkili olan sıcak rüzgarların, havanın ısınmasında etkili olduğu tahmin ediliyor.

Dün gündüz Türkiye genelinde en düşük sıcaklık ise 0 derece ile Iğdır'da ölçüldü.