Türkiye'de e-ticaret, 2020'nin ilk yarısında 226 milyar TL'lik hacme ulaştı - Son Dakika

Türkiye'de e-ticaret, 2020'nin ilk yarısında 226 milyar TL'lik hacme ulaştı

15.04.2021 15:13
Türkiye'de e-ticaret, 2020'nin ilk yarısında 226 milyar TL'lik hacme ulaştı, System.String[]

Hepsiburada için Deloitte tarafından hazırlanan "Pandemi Döneminde Türkiye'de E-ticaret Ekosistemi ve Hepsiburada Etki Analizi" başlıklı araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de e-ticaret, salgın döneminde kazandığı hızla 2020'nin ilk 6 ayında bir önceki yıla göre yüzde 66 büyüdü ve 226 milyar...

Hepsiburada için Deloitte tarafından hazırlanan "Pandemi Döneminde Türkiye'de E-ticaret Ekosistemi ve Hepsiburada Etki Analizi" başlıklı araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de e-ticaret, salgın döneminde kazandığı hızla 2020'nin ilk 6 ayında bir önceki yıla göre yüzde 66 büyüdü ve 226 milyar TL'lik hacme ulaştı.

Araştırma sonuçları, Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Murat Emirdağ ve Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hakan Göl'ün katılımıyla çevrim içi düzenlenen toplantıda açıklandı.

Hepsiburada'nın söz konusu dönemde aldığı aksiyonlar ve hayata geçirdiği hizmetlerin sonuçlarını da ortaya koyan araştırmaya göre, Türkiye'de e-ticaret, salgın döneminde kazandığı hızla 2020'nin ilk 6 ayında bir önceki yıla göre yüzde 66 büyüdü ve 226 milyar TL'lik hacme ulaştı.

Araştırmaya göre, Türkiye'de salgın döneminde tüketicilerin yüzde 84'ünün e-ticareti daha çok tercih ettiği gözlemlenirken, yüzde 45'i e-ticaret üzerinden eskiye kıyasla 1,5 kattan daha fazla alışveriş yapmaya başladı.

İşletmelerin yüzde 82'si için e-ticaret siteleri baskın satış kanalına dönüştü. Hepsiburada üzerinden satış yapan işletmelerin yüzde 64'ü salgın sonrası dönemde de e-ticaretin satışları içindeki payının artacağını öngörüyor.

Geride bırakılan bir yılda platforma dahil her 3 işletmeden birinin e-ticaret ile Hepsiburada sayesinde ilk kez tanıştığı ortaya çıkarken, salgın döneminde işletme sayısının 2'ye katlandığı Hepsiburada platformunda 10 işletmeden 7'sinin satışları yüzde 40 arttı.

Salgın döneminde 30'dan fazla kategoride 50 milyondan fazla ürün seçeneği ile müşterilerine kesintisiz ve güvenli bir şekilde hizmet sağlayan Hepsiburada, ürün çeşitliliği, güvenilirliği, alışveriş deneyimini iyileştiren ve kolaylaştıran yenilikleri ile her 5 müşterisinden 4'ünün en sık tercih ettiği e-ticaret platformu oldu.

Salgın döneminde Hepsiburada müşterilerinin memnuniyeti yüzde 17 arttı

Lojistik çözümü Hepsijet, salgında müşterilerinin yüzde 94'üne zaman kazandırdı. Hepsiburada müşterilerinin yüzde 87'si HepsiJet ile teslimat yapılmasının alışveriş kararlarını olumlu yönde etkilediğini belirtti.

Salgın döneminde Hepsiburada müşterilerinin memnuniyeti yüzde 17 arttı. İşletmeler için ürünlerinin sipariş edilmesinden müşterilere ulaştırılmasına ve sonrasında kapıdan randevulu iade sistemine kadar çeşitli alanlarda katma değerli çözümler üreten Hepsijet, her 4 işletmeden 3'ünün tercihi oldu.

Platformdaki işletme sayısı 2 kat arttı

Hepsiburada, Türkiye'nin tüm bölgelerinde 2 kat daha fazla işletme ile hizmet verirken, en fazla büyüme gösteren şehirler Giresun, Samsun, Isparta, Kırklareli ve Çorum oldu.

Hepsiburada ekosistemindeki işletmeler, 1,6 milyonu doğrudan olmak üzere toplam 3,5 milyon kişinin geçimine katkı sağlıyor.

Salgın döneminde her 10 işletmeden 7'si için fiziksel mağaza satışları azalırken, Hepsiburada, platformundaki işletmelere can suyu oldu ve online satışlarını artırmalarına olanak sağladı. Hepsiburada üzerinden satış yapan işletmelerin e-ticaret satışlarındaki artışı ortalama yüzde 40 oldu. Hepsiburada'nın Hepsiglobal hizmeti ile ihracat yapan işletmelerin yüzde 85'i daha önce satış yapmadıkları ülkelere ulaştı.

Hepsiburada, kadın girişimcilere özel oluşturduğu teşvik programı "Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü" ile kadın girişimcilere, e-ticaret ile iş kurma veya işlerini büyütme fırsatı sunmaya devam ediyor. Salgın döneminde kadın girişimcilere desteğini sürdüren Hepsiburada, bünyesindeki kadın girişimcilerin işlerini 98 kat büyütmelerine destek oldu, kamu ve sektör iş birlikleriyle hayata geçirdiği inisiyatifler ile 19 binden fazla kadın girişimcinin programdan faydalanmasını sağladı. Hepsiburada platformundaki kadın girişimcilerin tüm işletmeler içindeki oranı yüzde 23'e yükseldi.

"Hedefimiz, bu topraklardan bir teknoloji gücü ve uluslararası bir başarı hikayesi çıkarmak"

Hepsiburada CEO'su Murat Emirdağ, araştırma sonuçlarının paylaşıldığı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Hepsiburadası olarak pandemi döneminde de ekosistemlerindeki tüm paydaşların e-ticaret deneyimini iyileştirmek için çalıştıklarını aktardı.

Emirdağ, devamla şunları kaydetti:

"Bölgenin lider teknoloji platformu olma vizyonuyla ve müşteri deneyimini merkeze alan bir felsefeyle çalışıyoruz. Amacımız, Türkiye'nin tek yerli e-ticaret markası olarak Hindistan'ın batısıyla Almanya'nın doğusu arasında kalan geniş coğrafyanın en büyük teknoloji şirketi olmak. İstanbul'dan 4 saat uçak mesafesinde yer alan 1 milyar müşteriye hitap eden dev bir ekosistem olmak için çalışıyoruz. Hedefimiz, bu topraklardan bir teknoloji gücü ve uluslararası bir başarı hikayesi çıkararak ülkemizi gururlandırmak. Bu araştırma sonuçları bize doğru yolda olduğumuzu gösterirken, daha yüksek hedeflere ulaşmada büyük bir güç ve motivasyon verdi. Hizmet kalitemizi ve sektörü daha da ileriye taşıyacak inovatif ürün, servis ve yatırımlarla müşterilerimiz, platformumuzdaki işletmeler, ülke ekonomimiz ve tüm paydaşlarımız için var gücümüzle değer üretmeye devam edeceğiz."

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Emirdağ, kargonun müşterilerin hayatına en çok dokunan taraflardan biri olduğunu belirterek, HepsiJet uygulaması ile önemli bir fark yarattıklarını söyledi.

Emirdağ, HepsiJet'in, sadece müşterilerin değil, işletmelerin de tercih ettiği bir çözüm haline geldiğini aktararak, şöyle devam etti:

"HepsiJet şu an yaklaşık 50 ilde yer alıyor. 81 ile ulaşması için çalışma ve yatırımlarımız devam ediyor. Yıl sonuna gelmeden Türkiye'nin her yerinde yüzlerce şube ile olacağımızı tahmin ediyorum. Ürünlerin orijinalliğine ilişkin devletle ve resmi kurumlarla çok yakın çalışıyoruz. Özellikle pazar yeri modelindeki işletmelerin tercihinde, sisteme ve kurallara uyulması konusunda çok net kurallar uyguluyoruz. Kurallara uyulmamasının tespit edilmesi halinde aksiyonlarımızı çok hızlı alıyoruz. O tarz şirketlerin sistemde durmamasına özen gösteriyor ve resmi işlemleri hemen yürütüyoruz. Müşteri beyanı aksiyon almamız için yeterli."

"Birçok dünya devinin olduğu bir pazarda fark yaratıp pazardan daha hızlı büyüyoruz"

Murat Emirdağ, Türkiye'de yıllardan beri birçok yabancı oyuncuyla birlikte çalıştıklarını, rekabetin çok faydalı olduğuna inandıklarını ifade ederek, "Yabancı oyuncuların burada yer alması, Türkiye'nin ne kadar doğru ve kıymetli bir pazar olduğunun göstergesi ve rekabet ne kadar yüksek olursa tüketicinin deneyimi ve hizmet kalitesi artıyor." dedi.

Hepsiburada'nın oyunda önemli bir yerde bulunduğunu belirten Emirdağ, Silikon Vadisi ile Kapalıçarşı'nın en iyi taraflarını bir araya getirdiklerini, fark yarattıklarını söyledi.

Kadın girişimcilere verdikleri desteklere değinen Emirdağ, yeterli destek verildiğinde kadın girişimcilerin çok daha başarılı olduğunu gördüklerini, bunun da kendilerine motivasyon sağladığını kaydetti.

Emirdağ, şirketin birleşme ya da satılması gibi bir plan olup olmadığına ilişkin soru üzerine, şunları kaydetti:

"Hepsiburada'nın gündeminde, satılması ya da birleşme gibi bir şey yok. Şu an bizim sorumluluğumuz bize bir motivasyon da getiriyor. Çünkü şu an dünyada az görülen bir başarıya ulaşıyoruz. Birçok dünya devinin olduğu bir pazarda fark yaratıp pazardan daha hızlı büyüyoruz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz. Yarattığımız şeyin değerli olduğunun farkındayız. Bunun sadece Türkiye'ye has kalmasını da istemiyoruz. Önce Türkiye'nin Hepsiburada'sı, arkasından bütün bölgenin de Türkiye'nin gurur duyacağı teknoloji platformu olmak istiyoruz. Bu ülkeden böyle bir başarı hikayesi çıkmasının zamanı geldi."

Deloitte Türkiye Danışmanlık Hizmetleri Lideri Hakan Göl de Türkiye ve bölgesinin lider e-ticaret platformlarından Hepsiburada'nın uygulamalarının birçok firma için yol gösterici olacağına inandığını söyledi.

Hepsiburada, E ticaret, Pandemi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de e-ticaret, 2020'nin ilk yarısında 226 milyar TL'lik hacme ulaştı - Son Dakika Ekonomi


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