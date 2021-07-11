Üye Girişi
Türkiye'de E-ticaret Sitesi Açarken Bilinmesi Gerekenler! - Son Dakika

Türkiye'de E-ticaret Sitesi Açarken Bilinmesi Gerekenler!

11.07.2021 02:00
Türkiye'de E-ticaret Sitesi Açarken Bilinmesi Gerekenler!, System.String[]

WPOkulu Kurucusu Fikret Tozak, Türkiye'de e-ticaret sitesi açarken bilinmesi gerekenleri anlattı.

WPOkulu Kurucusu Fikret Tozak, Türkiye'de e-ticaret sitesi açarken bilinmesi gerekenleri anlattı. Türkiye'de e-ticaret sitesi açmak için başlangıçta özel olarak yapılması gereken bir şey olmadığını, ticari bir işletmenin vergi vermekle yükümlü olduğunu söyledi.

Evden çalışıp üretim yapanların çeşitli vergi avantajlara sahip olduğunu, bunların mali müşavir, muhasebeci yoluyla ya da internetten araştırılarak öğrenilebileceğini belirtti. Kişisel site oluşturduktan sonra satış yapmaya başlanabileceğini, siteyi oluşturmak için E-Ticaret Bilgi Sistemi'ne kayıt yapılması gerektiğini ifade etti. İnsanların online ödemeyi tercih ettiğini, bu nedenle online ödeme sistemlerine entegre olunması gerektiğini vurguladı.

E- ticaret sitesi açmak için çeşitli sözleşmelerin zorunlu olduğunu söyleyen Tozak, bu sözleşmeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, mesafeli satış sözleşmesi ve ön ödeme sözleşmesi şeklinde sıraladı. Türkiye'de süreç olarak dikkat edilmesi gereken noktalardan birinin de kargolama olduğunu söyledi. Kargoların müşteriye zamanında ulaştırılıp, kargo bilgisinin müşteriye zamanında gönderilmesinin önemli olduğunu ve bunların gerçekleşmediği takdirde müşteride güven problemi yaşanabileceğini belirtti.

E ticaret, Türkiye, Vergi, Sektörel, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Wise.tv

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de E-ticaret Sitesi Açarken Bilinmesi Gerekenler! - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak 00:11 Pınar Gültekin cinayetinde sanık Avcı'nın anne, baba ve ortağı hakkında iddianame hazırlanacak 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 23:30 2 çocuk annesi kadın, arabanın içinde 16 yaşındaki çocuğa tecavüz ederken yakalandı 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor 22:43 13 yaşında doğum yaptı! Şimdiki halini ve kızını görenler inanamıyor
Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı 20:19 Kırkpınar'da korkutan anlar! Başpehlivan Recep Kara hastaneye kaldırıldı Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış 20:00 Haiti Devlet Başkanı Moise, öldürülmeden önce işkenceye maruz kalmış Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi 18:50 Bakan Varank'tan Naci Görür'e ağır sözler: Güya profesör unvanı olan, çürümüş zihniyetin temsilcisi
Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı 18:29 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu 18:08 Vahşi ayı, talihsiz adamı parçalara ayırmış! Kardeşleri cansız bedenini görünce hıçkırıklara boğuldu

Son Dakika Haberleri
19:03 Sedye üstünde hayatta kalma savaşı! Kocasının bıçakladığı kadın yaşamını yitirdi
19:02 Kaan Yıldırım- Çağla Şikel aşkında gözler eski eşe çevrildi! Yıllar önceki açıklamaları hatırlandı
18:38 Rus Sağlık Bakanı aşı olanlara bu çağrıyı yaptı: Aşıdan hemen sonra cinsel ilişkiye girmeyin
18:37 İş görüşmesi gitmişti, hayatının kabusunu yaşadı! Kayıp iş insanının kaçırıldığı ortaya çıktı
18:35 İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor
18:33 Irak'tan, Tunceli'ye delta varyantı taşıdılar! 52 kişi karantinada
18:30 Rize'de denizde kaybolan kişinin cesedi Gürcistan kıyısına vurdu
18:28 Galatasaray, TFF'ye oyuncu lisanslarını gönderdi! 5 futbolcuyu listeye almadı
18:27 Ege Deniz'inde 4.3 büyüklüğünde deprem
18:26 Memleket Partisi'ne geçen Meclis Üyesi saldırıya uğradı! Saldırının arkasında CHP'li gençlerin olduğu öne sürüldü
Ünlü şarkıcı Işın Karaca Ünlü şarkıcı Işın Karaca "file dönmüşsün" diyen takipçisine cevap verdi: Kalbini yıkat         
00:46
Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı Çağla Şıkel, Kaan Yıldırım'la aşk yaşadığı iddialarını yalanladı         
00:03
Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü Sert Türkiye çıkışlarıyla bilinen Yunan Bakan Dendias'tan Atatürk vurgulu Erdoğan övgüsü         
23:05
Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum Fatih Terim'den transfer itirafı: Transferlerin tamam olduğu bir sezon hatırlamıyorum         
21:44
Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler Diyarbakır'da namus cinayeti! Husumetlilerini sokak ortasında kurşuna dizdiler         
20:14
İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı İçişleri Bakanlığı Türkiye'nin nüfus haritasını yayınladı         
19:07
İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor İki kardeşin fıkra gibi arazi kavgası! 92 yaşındaki babaları dikenli tellerden atlayıp eve giriyor         
18:35
Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü Datça'da sahilinde endişelendiren görüntü         
18:12
Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi Teknoloji devlerinin Türkiye'de telefon üretimine başlamasıyla fiyatlar 1.500 TL'ye kadar indi         
16:29
Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti Müge Anlı'da sinir krizi geçiren Osman Büyükşen, bu kez de sosyal medyadan veryansın etti         
15:01
Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı Volkan Demirel'in eşi oyuncu Zeynep Demirel, süper mini elbisesiyle doğum gününü kutladı         
13:43
Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı Elif'in ölümüne ilişkin soruşturmada tutuklanan şüphelilerin ifadesi ortaya çıktı         
13:40
Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler Haiti'de sular durulmuyor! Devlet Başkanı Mose'un öldürülmesinden sonra, 2 zanlıyı halatlarla bağlayıp kanlar içinde sokaklarla sürüklediler         
11:54
Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü Petek Dinçöz, estetiğin ölçüsünü kaçırdı! Çok farklı birine dönüştü         
11:43
Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı Başarılı oyuncu Hilal Altınbilek, derin yırtmaçlı elbisesiyle beğeni topladı         
11:03
Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak Türk mühendislerden çığır açacak buluşunu Harvard satın aldı! Geliştirdikleri cihaz birçok hastalığa umut olacak         
10:34
Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar Dubai'de çırılçıplak poz veren kadınlar, bu kez de Karabağ'da ortaya çıktı! Yine gözaltına alındılar         
10:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2021 02:48:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de E-ticaret Sitesi Açarken Bilinmesi Gerekenler! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement