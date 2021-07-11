Türkiye'de E-ticaret Sitesi Açarken Bilinmesi Gerekenler!

WPOkulu Kurucusu Fikret Tozak, Türkiye'de e-ticaret sitesi açarken bilinmesi gerekenleri anlattı. Türkiye'de e-ticaret sitesi açmak için başlangıçta özel olarak yapılması gereken bir şey olmadığını, ticari bir işletmenin vergi vermekle yükümlü olduğunu söyledi.

Evden çalışıp üretim yapanların çeşitli vergi avantajlara sahip olduğunu, bunların mali müşavir, muhasebeci yoluyla ya da internetten araştırılarak öğrenilebileceğini belirtti. Kişisel site oluşturduktan sonra satış yapmaya başlanabileceğini, siteyi oluşturmak için E-Ticaret Bilgi Sistemi'ne kayıt yapılması gerektiğini ifade etti. İnsanların online ödemeyi tercih ettiğini, bu nedenle online ödeme sistemlerine entegre olunması gerektiğini vurguladı.

E- ticaret sitesi açmak için çeşitli sözleşmelerin zorunlu olduğunu söyleyen Tozak, bu sözleşmeleri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, mesafeli satış sözleşmesi ve ön ödeme sözleşmesi şeklinde sıraladı. Türkiye'de süreç olarak dikkat edilmesi gereken noktalardan birinin de kargolama olduğunu söyledi. Kargoların müşteriye zamanında ulaştırılıp, kargo bilgisinin müşteriye zamanında gönderilmesinin önemli olduğunu ve bunların gerçekleşmediği takdirde müşteride güven problemi yaşanabileceğini belirtti.