Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor
1 saat önce
Türkiye'nin e-ticaretteki büyüklüğü perakende dıs¸ı is¸lemler ic¸in 28,4 milyar TL, perakende is¸lemleri ise 31,5 milyar TL oldu.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:48
'nin e-ticaretteki büyüklüğü perakende dıs¸ı is¸lemler ic¸in 28,4 milyar TL, perakende is¸lemleri ise 31,5 milyar TL oldu.
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