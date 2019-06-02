Son Dakika Haberleri: Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor
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Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor

1 saat önce

Türkiye'nin e-ticaretteki büyüklüğü perakende dıs¸ı is¸lemler ic¸in 28,4 milyar TL, perakende is¸lemleri ise 31,5 milyar TL oldu.

Türkiye'de e-ticaretteki pasta büyüyor, System.String[]
Türkiye'nin e-ticaretteki büyüklüğü perakende dıs¸ı is¸lemler ic¸in 28,4 milyar TL, perakende is¸lemleri ise 31,5 milyar TL oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:48 
Türkiye, Ekonomi
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