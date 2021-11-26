Türkiye'de eğitim alan Azerbaycanlı komandolara bereleri takdim edildi - Son Dakika

- Türkiye'de eğitim alan Azerbaycanlı komandolara bereleri takdim edildi

BAKÜ - Azerbaycan'da yeni kurulan ve Türkiye'de eğitim alan askerlerden oluşan operasyonel (komando) birliği personeli için bere takdim töreni yapıldı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla ordunun muharebe kabiliyetini arttırmak için yapılan çalışmaların devam ettirildiği, yeni kurulan ve Türkiye'de eğitim alan askerlerden oluşan operasyonel (komando) birliğinin personeline bere takdim töreni yapıldığı bildirildi. Törene Savunma Bakanı Zakir Hasanov'un yanı sıra bakanlığın üst düzey yetkilileri katıldı. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü uğrunda şehit olanların anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunularak başlayan törende Azerbaycan milli marşı çalındı. Türkiye'deki "Komando Eğitimi" kursundan başarıyla mezun olan askeri personel, berelerini teslim aldıktan sonra "Komando Yemini" etti.

Törende konuşan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tecrübesine dayanan "Komando Eğitimi" kurslarının Azerbaycan askerlerinin profesyonelliğini daha da geliştirmesindeki önemine vurgu yaptı. Komandolara gelecekteki hizmetlerinde başarılar dileyen Hasanov, yeni muharebe görevlerini yerine getirmek için her an hazır olmaları talimatını verdi.