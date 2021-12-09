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Türkiye'de eğitim alanında faaliyet gösteren Maya Vakfına Katar'dan ödül - Son Dakika

Türkiye'de eğitim alanında faaliyet gösteren Maya Vakfına Katar'dan ödül

09.12.2021 22:25
Türkiye'de eğitim alanında faaliyet gösteren Maya Vakfına Katar'dan ödül

Türkiye'de çocukların eğitimi alanında faaliyet gösteren Maya Vakfı, Travmaya Duyarlı Okul Programı ile Katar'ın başkenti Doha'da "Eğitim İçin Dünya Yenilik Zirvesi - WISE 2021"de ödüle layık görüldü.

Türkiye'de çocukların eğitimi alanında faaliyet gösteren Maya Vakfı, Travmaya Duyarlı Okul Programı ile Katar'ın başkenti Doha'da "Eğitim İçin Dünya Yenilik Zirvesi - WISE 2021"de ödüle layık görüldü.

Maya Vakfının psikolojik travmanın öğrenme üzerindeki olumsuz etkisini ortadan kaldırmaya yönelik geliştirdiği program, Doha'da 7-9 Aralık'ta düzenlenen WISE 2021 kapsamında en iyi eğitim projeleri arasında yer aldı.

Katar Eğitim, Bilim ve Toplumsal Kalkınma Vakfı Başkanı Şeyha Moza bint Nasır tarafından takdim edilen ödülü Maya Vakfı Kurucu Başkanı Esra Özsüer aldı.

AA muhabirine konuşan Özsüer, "Eğitim alanındaki 6 ödülden birini aldık. Bir Türk olarak kendim ve ekibim adına çok gururluyum." dedi.

Travmaya uğramış çocuklar için sınıfı güvenli bir alana dönüştürmeyi hedeflediklerini söyleyen Özsüer, projeden yararlanan çocuk sayısının 16 bin 164'e ulaştığını, program kapsamında ayrıca 3 bin 42 öğretmene ve 2 bin 361 ebeveyne destek sağlandığını ifade etti.

Büyükelçi'den kabul

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Mustafa Göksu da Özsüer'i makamında kabul etti.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada, görüşmenin yanı sıra ödül töreninden de fotoğraflar paylaşıldı.

Türkiye'de eğitim alanında faaliyet gösteren Maya Vakfına Katar'dan ödül
Türkiye'de eğitim alanında faaliyet gösteren Maya Vakfına Katar'dan ödül
Türkiye'de eğitim alanında faaliyet gösteren Maya Vakfına Katar'dan ödül

Türkiye, Aralık, Katar, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de eğitim alanında faaliyet gösteren Maya Vakfına Katar'dan ödül - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de eğitim alanında faaliyet gösteren Maya Vakfına Katar'dan ödül - Son Dakika
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