Türkiye'de Eğitim Alıp Ülkelerinde "Gönül Elçiliği" Yapıyorlar

Kayseri'de faaliyet gösteren Medeniyetin Burçları Derneği, Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden üniversite eğitimi için gelen yabancı öğrencilerin eğitimlerine destek olarak "gönül elçisi" olarak yetiştirilmelerine katkı sağlıyor.

YASİN DEMİRHAN - Kayseri'de faaliyet gösteren Medeniyetin Burçları Derneği, Afrika, Asya ve Avrupa ülkelerinden üniversite eğitimi için gelen yabancı öğrencilerin eğitimlerine destek olarak "gönül elçisi" olarak yetiştirilmelerine katkı sağlıyor.



Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) eğitimlerini sürdüren 105 ülkeden 300 öğrenci, dernek faaliyetleri kapsamında düzenlenen etkinliklerle Türk kültürünü tanıyor.



Lisans, lisans üstü ve doktora eğitimi için Kayseri'de bulunan yabancı öğrencilere sosyal destek sağlayan dernek, öğrencilerin Türkiye'ye uyum sağlamaları konusunda yardımcı oluyor.



Çeşitli panel, sempozyum, konferans ve atölye çalışmalarıyla öğrencilerin gelişmelerine katkı sağlayan dernekte, öğrencilere Türk edebiyatının önemli isimlerinin kitapları da okutuluyor.



Medeniyetin Burçları Derneği Başkanı Ali Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri merkezli derneğin 2013'te kurulduğunu söyledi.



Kentte 105 ülkeden, 2 bine yakın öğrenci bulunduğunu dile getiren Dursun, şunları belirtti:



"Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığı (YTB) ve Uluslararası Öğrenciler Akademisi'nin destekleriyle öğrencilere 12 haftalık eğitim veriyoruz. Lisans 1. ve 2. sınıf öğrencilerine giriş seviyesinde Türkiye seminerleri, ekonomi, beşeri ilimler, bilim ve teknoloji ile medya ve iletişim dersleri veriyoruz. Lisans 3. ve 4. sınıf, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine yönelik de ihtisasları çerçevesinde bilim ve teknoloji, siyaset ve uluslararası ilişkiler, medya ve iletişim alanlarında eğitim programları düzenliyoruz. Genelde Erciyes Üniversitesinde okuyan 300'e yakın öğrenci derneğimiz bünyesinde faaliyet gösteriyor. Bunları her hafta çeşitli alanlarda çalışan akademisyenlerle, özellikle Erciyes Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi'nden alanında uzman akademisyenler ve şehir dışından alanında iyi akademisyenlerle bir araya getiriyoruz."



Eğitim ve destek programlarını Yurt Dışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının projeleri kapsamında yürüttüklerini dile getiren Dursun, "Bu faaliyetler, yumuşak güç olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin ileriki yıllarda gönüllü elçileri olmaların, sürdürülebilir nitelikli ilişkilerinin yıllar sonrasında da devam etmesini istiyoruz. Türk insanıyla, kültürüyle, sanatıyla, siyasetiyle, diplomasisiyle, eğitimiyle, ticaretiyle gönüllü elçiler yetiştirmek için hizmet ediyoruz." diye konuştu.



Hemşirelik lisans eğitimi almak için Arnavutluk'tan gelen ve dernek bünyesindeki faaliyetlere katılan Tringa Amedi de Türkiye'nin tıp alanında ileri bir ülke olduğuna işaret etti.



Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu ifade eden Amedi, "İki yıldır Türkiye'deyim, hemşirelik okuyorum. Üniversite 1. sınıftayım. Mezun olduktan sonra ülkeme dönüp orada hizmet etmeyi düşünüyorum. Türkiye'yi seçtim çünkü Türkiye tıp eğitimi alanında diğer ülkelerden daha iyi olduğunu düşünüyorum. Türkiye'de olduğum için çok memnunum." dedi.



Biomedikal mühendisliği eğitimi için geçen yıl Mısır'dan gelen Aya Tıkibali de Medeniyetin Burçları Derneğinin faaliyetleri ile Türkiye'yi daha yakından tanıdığını anlattı.



Müslüman bir ülkede eğitim aldığı için mutlu olduğunu belirten Tıkibali, "Mühendislik olarak benim bulunduğum üniversite çok iyi ve Türkiye yaşamak için güzel bir yer. Müslüman bir ülke ve kültürü de benim için uygun. Eğitimimi tamamladıktan sonra Mısır'a döneceğim belki yüksek lisansa kadar da Türkiye'de kalabilirim." ifadesini kullandı.

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