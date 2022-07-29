"Daha adil ve yaşanabilir bir dünya için eğitime ihtiyaç var" - Son Dakika
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"Daha adil ve yaşanabilir bir dünya için eğitime ihtiyaç var"

29.07.2022 10:28

Türkiye'de eğitim bilimleri alanının geleceği hakkında konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Meryem Demir Güdül, "Daha adil ve yaşanabilir bir dünya için eğitime ihtiyaç var" dedi.

Türkiye'de eğitim bilimleri alanının geleceği hakkında konuşan İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Meryem Demir Güdül, "Daha adil ve yaşanabilir bir dünya için eğitime ihtiyaç var" dedi. Ayrıca Güdül, eğitim fakültesini tercih edecek adaylar için de bilgi verdi.

Eğitim bilimlerinin gittikçe geliştiğini ve önem kazandığını ayrıca eğitime ayrılan sürenin ve çalışmalarının arttığını belirten Meryem Demir Güdül, 'Eğitim her zaman insanlığın gündeminde olmuştur. Günümüzde de öğretmenlik ve eğitim alanı önemini sürdürüyor ve sürdürmeye de devam etmek zorunda' açıklamasında bulundu.

EĞİTİM BİLİMLERİNİN ÖNEMİ

Eğitim-öğretime her zaman çok ihtiyaç duyulduğunu ve duyulmaya da devam edeceğini söyleyen Güdül, 'Eğitim her zaman insanlığın gündeminde olmuştur. Çünkü yaşadığımız küresel krizlerde daha olumlu sonuçlar alabilmek için, daha adil bir dünya için, daha yaşanabilir bir dünya için hepimizin eğitime, gelişmeye ve olduğumuzdan daha iyi bir noktaya gelmeye ihtiyacı var. Tüm bireylerin potansiyellerinin geliştirebilmeleri için eğitime ihtiyaç vardır' dedi.

'ÜLKEMİZDE EĞİTİME AYRILAN SÜRE GİTTİKÇE ARTIYOR'

Çoğu kişinin eğitime ayrılan süreden yeterince faydalanamadığını belirten Güdül, 'Ülkemizde eğitime ayrılan süre gittikçe artıyor. Okul öncesi eğitimin erken başlaması ve yaygınlaşması, aynı zamanda üniversite sonrasında yetişkin eğitimi gibi alanlara ayrılan süreler önem kazanıyor ve artmaya da devam ediyor. Eğitim ülkemiz için her zaman gündemde ve olmaya da devam edecek' diye konuştu.

NEDEN EĞİTİM FAKÜLTESİ?

Tercih yapacak adayların tercihlerinin arasında eğitim fakültelerinin de kesinlikle olması gerektiğini söyleyen Güdül, 'Özellikle insanlarla bir arada olmayı, insanların gelişimine katkıda bulunmayı ve insanları geliştirmeyi seven ve önemseyen tüm bireyler için eğitim fakülteleri iyi bir seçenek olabilir. Eğitim fakültesinde çeşitli alanlar var, bu alanlarla ilgili tercih yapmayı düşünen adayların öncelikle 'İnsanlarla bir arada olmayı, onları geliştirmeyi seviyor muyum" gibi soruları cevaplandırmaları gerekiyor? tavsiyelerinde bulundu.

EĞİTİM ALANININ İŞ OLANAKLARI

Eğitim alanında meslek tercihlerinin çeşitlendiğini belirten Güdül, 'Eğitim fakültesinden mezun adaylar öncelikle kamu kurumlarında öğretmen olarak çalışmaya yönelebiliyorlar. Bu alanda meslek tercihi günümüzde biraz daha çeşitlemeye başladı. Özel eğitim, okul öncesi eğitim, İngilizce eğitimi, psikolojik danışmanlık gibi alanlarda akademik kariyer seçenekleri de mevcut. Bu işi kamu ya da okullarda yapmakta mümkünken aynı zamanda özel kuruluşlarda ya da bu alanlardaki yerlerde çalışma imkanı bulunabilir' ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

Kültür Üniversitesi, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Daha adil ve yaşanabilir bir dünya için eğitime ihtiyaç var' - Son Dakika

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