Uluslararası Anadolu İmam Hatip ile İlahiyat Lisans Programları'na 105 ülkeden 6 bin 689 başvuru yapıldı - Son Dakika

Uluslararası Anadolu İmam Hatip ile İlahiyat Lisans Programları'na 105 ülkeden 6 bin 689 başvuru yapıldı

25.03.2021 11:11
Uluslararası Anadolu İmam Hatip ile İlahiyat Lisans Programları'na 105 ülkeden 6 bin 689 başvuru yapıldı, System.String[]

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) yurt dışından öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası İlahiyat Lisans Programları'na 105 ülkeden 6 bin 689 öğrenci başvurdu.

Türkiye Diyanet Vakfının (TDV) yurt dışından öğrencilere Türkiye'de eğitim imkanı sunan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Uluslararası İlahiyat Lisans Programları'na 105 ülkeden 6 bin 689 öğrenci başvurdu.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye'deki ilahiyat fakülteleriyle iş birliğiyle yürütülen programlara başvurular tamamlandı.

Programlara Avrupa'dan Afrika'ya, Asya Pasifik'ten Latin Amerika'ya, Orta Asya'dan Balkanlar'a 105 ülkeden 6 bin 689 öğrenci başvuruda bulundu.

TDV Mütevelli Heyeti 2. Başkanı İhsan Açık, konuya ilişkin açıklamasında, her alanda eğitimi önceleyen bir vakıf olarak yurt içinde ve yurt dışında eğitim çalışmaları düzenlediklerini belirtti.

Her yıl uluslararası burs programları kapsamında farklı ülkelerden Türkiye'ye öğrenci getirerek eğitimlerine katkı sağladıklarını anlatan Açık, şöyle devam etti:

"Bu yıl pandemi süreci olmasına rağmen burs programlarımıza çok yoğun bir ilgi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız protokol kapsamında hayırseverlerimizin de destekleriyle dünyanın dört bir yanından ülkemize gelen öğrencilere ev sahipliği yapıyoruz. Uluslararası öğrencilerimizin kendilerini en iyi şekilde yetiştirerek ülkelerinin makus kaderini değiştirecek bireyler olabilmeleri için ulaşım, konaklama ve burs gibi her türlü ihtiyaçlarını karşılayarak en iyi şekilde eğitim almalarını sağlıyoruz."

Uluslararası burs başvurularına ilginin her geçen yıl arttığını ifade eden Açık, talebi karşılamaya gayret ettiklerini vurguladı.

Başvuruların değerlendirilmesinin ardından ilgili ülkelerde yapılacak yazılı ve sözlü mülakatların ardından Türkiye'de eğitim hakkı kazanan öğrencilerin belirleneceğini bildiren Açık, şu değerlendirmelerde bulundu.

"2021-2022 eğitim öğretim yılı için Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne 325, Uluslararası İlahiyat Lisans Burs Programı'na 200 olmak üzere toplamda 525 öğrencimizi ülkemize getirerek eğitim almalarını sağlayacağız. Halihazırda uluslararası burs programları kapsamında 101 ülkeden 2 bin 625 burslu uluslararası öğrencimiz bulunuyor. Uluslararası eğitim programları ile milletler arasında gönül köprüleri kuruyoruz. Bu öğrenciler Türkiye sevdalısı olarak ülkelerine döndüklerinde Türkiye'nin gönüllü tanıtım elçileri oluyor. Yapmış olduğumuz eğitim çalışmaları bu anlamda da çok önem kazanıyor."

Uluslararası Anadolu İmam Hatip ile İlahiyat Lisans Programları'na 105 ülkeden 6 bin 689 başvuru yapıldı

milli eğitim bakanlığı, İmam Hatip, Türkiye, Lisans, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Uluslararası Anadolu İmam Hatip ile İlahiyat Lisans Programları'na 105 ülkeden 6 bin 689 başvuru yapıldı - Son Dakika


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