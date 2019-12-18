Türkiye'de eğitim harcamalarında ailelerin payı 7 yılda yüzde 12 arttı, devletin payı yüzde 73 oldu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de eğitim harcamalarında ailelerin payı 7 yılda yüzde 12 arttı, devletin payı yüzde 73 oldu - Son Dakika Dünya

Türkiye'de eğitim harcamalarında ailelerin payı 7 yılda yüzde 12 arttı, devletin payı yüzde 73 oldu

6 saat önce

Türkiye’de gerçekleşen eğitim harcamalarında ailelerin payı son 7 yılda yüzde 12,4 artış gösterdi. 2011 yılında eğitim harcamalarında hanehalklarının payı yüzde 17,8 iken bu oran 2018 yılında yüzde 20’ye çıktı. 2018'de harcamaların yüzde 72,9'u devlet tarafından finanse edildi.

Türkiye'de eğitim harcamalarında ailelerin payı 7 yılda yüzde 12 arttı, devletin payı yüzde 73 oldu, System.String[]

Türkiye'deki eğitim harcamalarında ailelerin payı son 7 yılda yüzde 12,4 artış gösterdi. 2011 yılında eğitim harcamalarında hanehalklarının payı yüzde 17,8 iken bu oran 2018 yılında yüzde 20'ye çıktı. Aynı dönemde eğitim harcamalarında devletin payı ise yüzde 4,8 düştü.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı eğitim harcamalarını açıkladı. 2011-2018 yıllarını kapsayan veriler incelendiğinde en çok dikkat çeken unsur hanehalklarının eğitim harcamalarındaki payının artması. Buna göre 2011 yılında toplam eğitim harcaması 77 milyar 308 milyon oldu. Bunun 59 milyar 309 milyonu devlet tarafından karşılanırken, veliler ise 13 milyar 782 milyon lira harcama yaptı. Ailelerin toplam harcama içindeki payı yüzde 17,83 oldu.

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Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 11:57 
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