MEB, Türkiye'de eğitimin son 20 yılını kitaplaştırdı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanlığı'nca yayımlanan 'Türkiye'de Eğitimin 20 Yılı: 2000-2019' başlıklı kitapta, 2000 ile 2019 yılları arasında eğitimde yaşanan dönüşüm, eğitim göstergeleri üzerinden incelendi. Bakan Mahmut Özer, çalışmayla Türkiye'de eğitimin son 20 yıldaki gelişimini somut göstergeler aracılığıyla değerlendirdiklerini belirterek, "Bu çerçevede tüm yurt sathında yeni okullar ve derslikler yapılmış, öğretmen sayımız ise ilköğretimde iki, ortaöğretimde ise üç katına çıkarılmıştır" dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, MEB'in örgün eğitim istatistikleri ve verileri kullanılarak hazırlanan kitaptaki göstergeler; 'eğitime erişim', 'yatırıma dayalı' ve 'eğitim performansı' göstergeleri olmak üzere üç ana başlıkta toplandı. Bu başlıklarda Türkiye genelinde incelenen değişimler, kitabın sonunda il düzeyinde de değerlendirildi ve 81 ilde yapılan iyileştirmelerin sonuçları ayrı ayrı sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın takdim yazısını da içeren kitap, 2000'li yıllardan bu yana eğitime erişimi yaygınlaştırmak ve eğitim sisteminin performansını artırmak amacıyla atılan adımların sonuçlarını göstermesi açısından başvuru kaynağı olacak.