Son Dakika Haberleri: Türkiye'de eğitimli genç işsizlerin yüzde 65'i kadın
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Türkiye'de eğitimli genç işsizlerin yüzde 65'i kadın

19 dakika önce

Türkiye’de işsizlik mayıs ayında yüzde 12,8 olurken genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı yüzde 23,3’e çıktı. İşsizlik kadınlarda erkeklerden her zaman daha yüksek çıkıyor ancak eğitimli genç işsizlerin yüzde 65’i kadın olması ülkede kadının pozisyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Türkiye'de eğitimli genç işsizlerin yüzde 65'i kadın, System.String[]

Türkiye'de işsizlik mayıs ayında yüzde 12,8 olurken genç nüfusta (15-24 yaş) işsizlik oranı yüzde 23,3'e çıktı. İşsizlik kadınlarda erkeklerden her zaman daha yüksek çıkıyor ancak eğitimli genç işsizlerin yüzde 65'inin kadın olması ülkede kadının pozisyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.


Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Türkiye İstatistik Kurumu'ndan derleyerek hazırladığı rapora göre, "kadınlarda işsizlik oranının erkeklere göre daha yüksek olduğu bilinen bir durum" ancak 20-24 yaş grubunda bu durum daha da ön plana çıkıyor. 2018 yılında 20-24 yaş grubunda kadınlarda işsizlik oranı yüzde 27,3 iken erkeklerde bu oran yüzde 18,8 oldu. 25-29 yaş grubunda da cinsiyetler arasında ciddi bir fark söz konusu. Bu yaş grubunda 2018 sonunda işsizlik oranı erkeklerde yüzde 12,3 olurken kadınlarda yüzde 20,2'ye kadar çıktı.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 09:15 
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