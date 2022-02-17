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Türkiye'de tarım sezonunda yağışlar arttı - Son Dakika

Türkiye'de tarım sezonunda yağışlar arttı

17.02.2022 12:52

Türkiye'de tarım sezonuna rastlayan 4 aylık dönemde (ekim-ocak) yağışlar uzun yıllar ortalaması olan 253,2 milimetrenin altında kalsa da geçen yılın (su/tarım yılı) aynı dönemine göre yüzde 27 arttı.

Türkiye'de tarım sezonuna rastlayan 4 aylık dönemde (ekim-ocak) yağışlar uzun yıllar ortalaması olan 253,2 milimetrenin altında kalsa da geçen yılın (su/tarım yılı) aynı dönemine göre yüzde 27 arttı.

Türkiye'de su/tarım yılı yağışları, her sene 1 Ekim'den başlanarak 12 ay boyunca Meteoroloji Genel Müdürlüğünce takip edilerek hesaplanıyor.

AA muhabirinin, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün 15 Şubat tarihli "2021-2022 Su Yılı 4 Aylık Alansal Kümülatif Yağış Raporu" verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'de uzun yıllar su/tarım yılı ekim-ocak yağışları 253,2 milimetre ölçüldü.

2021 su/tarım yılının ilk 4 aylık döneminde 194,9 milimetre, 2022 su/tarım yılının aynı döneminde ise 247,7 milimetre yağış düştü. Buna göre, Türkiye'de 2022 su/tarım yılı yağışları, uzun yıllar ortalamasını gerisinde kalırken, geçen yılın (su/tarım yılı) aynı dönemine göre yüzde 27 artış gösterdi.

2022 su/tarım yılı 4 aylık yağışları; Trakya'nın kuzeyi, Güney Ege sahil kesimi, Antalya, Mersin, Adana, Düzce, Sinop, Samsun, Giresun ve Tunceli çevreleri normallerine göre yüzde 20'den fazla artış gösterirken, Iğdır, Malatya, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin çevrelerinde yağış azlığı yüzde 40'ın üzerine çıktı.

İl geneli yağışlarda en yüksek yağış 780,8 milimetre ile Rize'de, en düşük yağış 80,5 milimetre ile Iğdır'da gerçekleşti. Normallerine göre en fazla artış ise yüzde 36 ile Karaman ve Kırklareli'nde, azalma ise yüzde 47 ile Şanlıurfa ve Mardin'de yaşandı.

Uzun yıllar su/tarım yılı ekim-ocak yağışları 297,2 milimetre olarak ölçülen Ege Bölgesi'ne geçen yılın (su/tarım yılı) ilk 4 aylık döneminde 253 milimetre, bu yılın (su/tarım yılı) aynı döneminde ise 300 milimetre yağış düştü.

Kıyı Ege'deki yağışlar barajlara yansıdı

Devlet Su İşleri 2. Bölge Müdürü Birol Çınar, İzmir için doluluk oranını takip ettikleri barajların su seviyelerinin genel olarak iyi durumda olduğunu ve özellikle kıyı Ege'ye düşen yağışların bunda etkili olduğunu belirtti.

İzmir'de su ölçümünü sürekli gözlemledikleri toplam14 depolama tesisinin ortalama doluluk oranının yüzde 43 seviyelerine ulaştığını aktaran Çınar, şunları kaydetti:

"Geçen yıl bu tarihte aynı depolamalarda doluluk oranı yüzde 47 olarak ölçülmüştü, özellikle son yağışlar sonrası karların eriyip depolamalara ulaşmasıyla bu oran çok daha iyi olacaktır. Ülke genelinde benzer bir durumla karşılaşabiliriz. Kıyı Ege bu yıl çok güzel yağış aldı. Buradaki depolama tesislerimizde doluluk oranı geçen yıla göre çok iyi ama iç kesimlerdeki oran biraz aşağı çekiyor. İç kesimlerdeki durumu saymadığımızda oran yüzde 70'lere ulaşır. Manisa'da yine su ölçümlerine baktığımız 7 büyük depolama var. Burada doluluk oranı yüzde 16, geçen yıl bu rakam yüzde 19'du. Kıyı Ege'deki barajlarımızın hemen hemen tamamında doluluk oranı çok iyi. Bizim ana problemimiz iç kesimlerde bu yağış beklenen ölçüde olmadı. Son yağışlarla inşallah onlar da toparlanacak."

Birol Çınar, sulamada büyük sorun yaşamamak adına şimdiden çiftçilere ve ziraat odalarına bilgi vermeye başladıklarını dile getirdi.

Genel ortalamaya bakıldığında geçen yıla göre daha iyi durumda olduklarının altını çizen Çınar, "Geçen yıl en kötü yerde iki sulama suyu verdik,sonrasında vatandaşlar kendi kuyularını kullanarak devam ettirdiler. Bu yıl minimum iki belki daha fazlası olacak. Durum çok kötü değil. Türkiye genelinde barajların doluluk oranı bir önceki yıla göre yüzde 10 aşağıda olsa da bölge olarak bizim durumumuz daha iyi." diye konuştu.

İzmir'de içme suyunun sağlandığı barajlardaki durum

Türkiye'nin en büyük kentlerinden İzmir'de şebeke suyunun sağlandığı 5 barajda doluluk oranları da dikkat çekiyor.

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, 16 Şubat itibarıyla barajlardan Tahtalı'da doluluk yüzde 63, Balçova'da yüzde 72, Alaçatı Kutlu Aktaş'ta yüzde 90, Güzelhisar'da yüzde 80, Ürkmez'de ise yüzde 92 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de tarım sezonunda yağışlar arttı
Türkiye'de tarım sezonunda yağışlar arttı
Türkiye'de tarım sezonunda yağışlar arttı

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Türkiye, Ekim, Ocak, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de tarım sezonunda yağışlar arttı - Son Dakika


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