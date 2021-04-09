Türkiye'de elektrik dağıtım sektörünün ilk "Gönüllü sayaç okuma" uygulaması devreye alındı - Son Dakika

Türkiye'de elektrik dağıtım sektörünün ilk "Gönüllü sayaç okuma" uygulaması devreye alındı

09.04.2021 17:30
Türkiye'de elektrik dağıtım sektörünün ilk

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), pandemi sürecinde, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını koruyarak müşteri hizmetlerinde hayatı kolaylaştıracak elektrik dağıtım sektörünün ilk "Gönüllü Sayaç Okuma" uygulamasını başlattı.

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ), pandemi sürecinde, çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını koruyarak müşteri hizmetlerinde hayatı kolaylaştıracak elektrik dağıtım sektörünün ilk "Gönüllü Sayaç Okuma" uygulamasını başlattı. Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak dijitalleşme uygulamalarına yoğunlaştıklarını belirten TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, "Dijitalleşme ile birlikte müşteri memnuniyeti en önemli önceliğimiz" dedi. Golive iş ortaklığında SAP bulut teknolojilerini kullanarak geliştirilen Gönüllü Sayaç Okuma Uygulaması sayesinde artık aboneler kendi sayaçlarını ve kayıtlı oldukları bölgede yer alan diğer sayaçları kolayca okuyabilecek.

Tüm dünyayı ve ülkemizi de etkisi altına alan Korona virüs (Covid -19) pandemi sürecinde çalışanlarının ve müşterilerinin sağlığını koruyarak müşteri hizmetlerinde dijitalleşme çalışamalarına hız veren TREDAŞ, Türkiye'de elektrik dağıtım sektöründe bir ilk olan "Gönüllü Sayaç Okuma" uygulamasını başlattı. TREDAŞ, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin genelini kapsayan, 20 bin kilometrekare alanda, yaklaşık 2 milyon müşteriye elektrik dağıtım hizmetini, kesintisiz, kaliteli ve sürekli ulaştırılmasını sağlarken, pandemi sürecinde de saha çalışanları ile müşterilerinin temas riskini minimize etmek için dijitalleşmeye önem veriyor. Enerji dağıtım sektörü uzmanlığı ve yetkin yazılım geliştirme ekibi ile uçtan uca çözümler sunan Golive iş ortaklığında, SAP bulut teknolojilerini kullanarak geliştirilen Gönüllü Sayaç Okuma Uygulaması ile pandemi döneminde saha çalışanları ve aboneler arasında temasın minimuma indirilmesi, sayaç okuma süreçlerinin pratik ve daha hızlı hale getirilmesi ile müşteri deneyiminin iyileştirilmesi, gelişen teknolojinin hızına ayak uydurarak çalışmaların dijital platformlarda yürütülmesi hedeflendi.

"Dijitalleşme ile birlikte müşteri memnuniyeti en önemli önceliğimiz"

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, müşteri hizmetleri alanında son yıllarda büyük teknolojik yatırımlar yaptıklarını ifade etti. Bilgili, sözlerine şöyle devam etti:

"Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, müşterilerimize dijital deneyim sunmak için tüm ekip arkadaşlarımızla büyük gayret gösteriyoruz. Şirketler için gelecek, dijitalleşmeden bağımsız düşünülemez. Yeni teknoloji ve trendleri yakalamak için müşterilerimize, verimlilik ve dijitalleşmeyi maksimum kullandırmayı hedefliyoruz. Geçtiğimiz yıl, müşteri hizmetlerinde Avrupa'daki ilk olan yapay zeka destekli dijital asistan uygulamamızı devreye almamızın ardından, bu yılın ilk çeyreğinde de Türkiye'de ilk 'Gönüllü Sayaç Okuma' uygulamamızı başlatmanın mutluluğu içerisindeyiz. Yakın gelecekte enerji sektöründe dijital dönüşümün daha da hızlanarak gelişeceğini bekliyoruz."

"Dijital dönüşüm yolculuğumuz devam ediyor"

TREDAŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü Yavuz Altınışık da gelişen teknolojinin hızına ayak uydurarak çalışmaların dijital platformlarda yürütülmesini önemsediklerini belirtti.

"Gönüllü sayaç okuma uygulamamız, saha ekiplerinin daha efektif kullanılmasına, müşterilerimizin de sürece dahil edilmesiyle, faturalama süreçlerinin daha hızlı olmasına fayda sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Uygulama Nasıl Çalışıyor?

Uygulamayı telefonlarına veya tabletlerine ücretsiz bir şekilde indiren kullanıcılar, ister kendi sayaçlarını, isterlerse kayıtlı oldukları bölgedeki diğer sayaçları uygulama üzerinden sisteme hızlı ve kolayca iletebilecek. Müşteriler, TC kimlik numarası, aboneliğine ait sayaç numarası ve sistemde kayıtlı olan cep telefonu numaralarına anlık gelen şifre ile uygulamaya giriş yapabiliyor. Uygulama, abonenin kendi sayacını ve sokağında bulunan tüm sayaçlarının okunabilmesine imkan sağlıyor. Uygulama içerisinde Optik Karakter Tanıma (OCR) teknolojisi kullanılarak, mobil cihaz ile çekilen fotoğraf üzerinden endeks değerlerini uygulamaya otomatik yazabiliyor. Müşteriler, sayaç üzerinde bulunan endekslerin fotoğraflarını çekerek ve uygulamaya endeks değerlerini yazarak TREDAŞ sistemine sayaç okuma sonuçlarını gönderebiliyorlar.

Android işletim sistemine sahip cep telefonu ve tabletten kullanıma sunulan mobil aplikasyon "Gönüllü Sayaç Okuma" uygulaması, kullanıcılara benzersiz bir müşteri deneyim hizmeti sunarken, yakın zamanda IOS işletim sistemine de entegre edileceği ifade edildi. - TEKİRDAĞ

Türkiye'de elektrik dağıtım sektörünün ilk Gönüllü sayaç okuma uygulaması devreye alındı
Türkiye'de elektrik dağıtım sektörünün ilk Gönüllü sayaç okuma uygulaması devreye alındı

Trakya Elektrik Dağıtım, Koronavirüs, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de elektrik dağıtım sektörünün ilk 'Gönüllü sayaç okuma' uygulaması devreye alındı - Son Dakika


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