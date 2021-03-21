Türkiye'de elektrik iletimine beş yılda 19 bin 329 megavat kapasite bağlanabilir
21.03.2021 08:45
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye elektrik iletim sistemine gelecek beş yılda 19 bin 329 megavatlık kapasitesinin bağlanabileceğini hesapladı.
Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), Türkiye elektrik iletim sistemine gelecek beş yılda 19 bin 329 megavatlık kapasitesinin bağlanabileceğini hesapladı.
TEİAŞ tarafından "5 ve 10 yıllık bağlanabilr bölgesel üretim tesisi kapasiteleri raporu" yayımlandı.
Raporda, 2022 ile 2026 arasında Türkiye elektrik sistemine 19 bin 329 megavat daha kapasitenin bağlanabileceği belirtildi. İkinci beş yılda da buna ek olarak 4 bin 14 megavat kapasitenin bağlanabileceği hesaplanan raporda, kurulu güç tahmini ise 2026 için 119 bin 538 megavat oldu.
Son Dakika Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmin raporuna yansıdı: İstanbul'a bahar değil yeniden kar geliyor Al Hilal'de Bafetimbi Gomis, El Kadisiyah ile oynanan maçta baygınlık geçirdi AK Parti'den İstanbul Sözleşmesi yerine Ankara Mutabakatı hamlesi Hangi ilde kaç vaka var? İstanbul'daki koronalı sayısı bir ilçe nüfusu kadar Minik çocuğa şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Türkiye Naci Ağbal'ın görevden alınmasını konuşurken ünlü anketçiden bomba iddia: Asıl değişim çarşamba günü Özel hayatı kariyerini bitirmişti! Akıllanmayan futbolcu 2 kadınla ilişki yaşıyor Kayıp ihbarı yapılan karı koca araç içinde başlarından vurulmuş şekilde bulundu