Türkiye'de elektrikli araçlar ne kadar yaygın? Kaç elektrikli otomobil var, Avrupa'da durum ne? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'de elektrikli araçlar ne kadar yaygın? Kaç elektrikli otomobil var, Avrupa'da durum ne? - Son Dakika Dünya

Türkiye'de elektrikli araçlar ne kadar yaygın? Kaç elektrikli otomobil var, Avrupa'da durum ne?

6 saat önce

Türkiye’nin yerli otomobili görücüye çıktı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üretimin 2022 yılında başlayacağını açıkladı. Ancak elektrikli araçlar henüz Türkiye’de yaygın değil. Ülkede yüzde 100 elektrikli otomobil sayısı bin 150 civarında. Elektrikli-hibrid otomobil sayısı ise 15 bin.

Türkiye'de elektrikli araçlar ne kadar yaygın? Kaç elektrikli otomobil var, Avrupa'da durum ne?, System.String[]

Türkiye'de yüzde 100 elektrikli otomobil sayısı yaklaşık bin 150. Elektrikli-hibrit otomobil sayısı ise 15 bine dayandı. Bu sayı 2019 yılında bir önceki yıla göre neredeyse üçe katlandı.


Türkiye'nin yerli otomobili geçtiğimiz aralık ayında görücüye çıkmıştı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üretimin 2022 yılında başlayacağını açıkladı. Ancak elektrikli araçlar henüz Türkiye'de yaygın değil.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye, TOGG, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 08:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

12 metrekarelik dükkanı olan adam, Erdoğan'ın çağrısına uyunca 3 fabrika sahibi oldu
Yiyecek arayan kurtlar sokak köpeğini parçaladı Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, Osmanlı üzerinden Türkiye'ye gönderme yaptı Zirve devam ederken Hafter'den küstah açıklama: Türkiye'nin müdahalesine izin vermeyeceğiz

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 02:24:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de elektrikli araçlar ne kadar yaygın? Kaç elektrikli otomobil var, Avrupa'da durum ne? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]