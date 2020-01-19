Türkiye'de elektrikli araçlar ne kadar yaygın? Kaç elektrikli otomobil var, Avrupa'da durum ne?

Türkiye'de yüzde 100 elektrikli otomobil sayısı yaklaşık bin 150. Elektrikli-hibrit otomobil sayısı ise 15 bine dayandı. Bu sayı 2019 yılında bir önceki yıla göre neredeyse üçe katlandı.



Türkiye'nin yerli otomobili geçtiğimiz aralık ayında görücüye çıkmıştı. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) üretimin 2022 yılında başlayacağını açıkladı. Ancak elektrikli araçlar henüz Türkiye'de yaygın değil.